Ellevild med Clara: - Kan ændre hendes karriere

Fremtiden ser lys ud for dansk tennis.

Den blot 19-årige Clara Tauson imponerer stort på den internationale scene, hvilket hun i den grad understregede i anden runde af grand slam-turneringen Australian Open, hvor hun i to sæt smadrede Anett Kontaveit, der er nummer syv i verden.

Den flotte præstation er heller ikke gået ubemærket hen. Michael Mortensen, der er ekspertkommentator på Eurosport, lægger i hvert fald ikke skjul på sin begejstring.

- Det er en skelsættende sejr. En sejr, der kan ændre hendes karriere til det bedre, fortæller Michael Mortensen til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Hun besejrer nummer syv i verden i en grand slam-turnering, og måden hun gjorde det på, hvor hun spillede med autoritet og finesse, var virkelig beundringsværdig. Det er den bedste kamp, jeg har set fra Clara Tauson.

Hovedpersonen selv var også en smule overrasket over sin egen præstation på Margaret Court Arena.

- Det er en af de store sejre. Den er i hvert fald i top tre. Det var ikke lige noget, jeg havde regnet med, fortalte Tauson på et efterfølgende pressemøde.

Amerikansk modstand

I tredje runde venter den 28-årige amerikaner Danielle Rose Collins, der ligger nummer 30 på verdensranglisten.

Tauson og Collins mødte hinanden i 2020, og her tabte den dengang 17-årige dansker til amerikaneren i to sæt. Men Michael Mortensen spår alligevel Tauson gode chancer.

- Jeg synes Tausons muligheder er rigtig gode. Det synes jeg også, de var, da de mødtes i French Open, men der var hun blevet skadet i kampen inden. Der er aldrig to kampe, der er ens, men hvis hun kan holde niveauet fra Kontaveit-kampen, så vinder hun også over Collins.

Kampen bliver spillet natten til lørdag på hovedbanen Rod Laver Arena.

Danielle Rose Collins bliver Tausons næste modstander, når de to spillere tørner sammen i tredje runde af Australian Open. Foto: Michael Frey/Ritzau Scanpix

- Hun kan nå langt

Michael Mortensen tror på, at Tauson, der i øjeblikket ligger nummer 39 på verdensranglisten, kan komme langt i den prestigefyldte turnering.

- Hvis vi tager den danske klaphat af, så tror jeg stadig, hun kan nå langt. Det er en meget åben lodtrækning, og hvis vi ser objektivt på det, så kan hun gå hele vejen til finalen, hvis hun spiller på det niveau, hun viste mod Kontaveit.

- Jeg ved godt, det er store ord, men der er ikke en spiller i den del af lodtrækningen, hvor hun er, som hun ikke kan besejre, fortæller en optimistisk Michael Mortensen.

Blandt favoritterne til at vinde turneringen er Ashleigh Barty og Naomi Osaka.

Sidstnævnte har holdt en pause fra sporten siden september. I den periode har hun kæmpet med mentale udfordringer, men nu er den firedobbelte grand slam-vinder tilbage.

Naomi Osaka er tilbage for fuld styrke efter en længere pause fra tennis. Foto: James Gourley/Reuters

Svær at sammenligne med Wozniacki

Tauson kan ikke undgå at blive sammenlignet med Danmarks tidligere tennisstjerne Caroline Wozniacki, men ifølge Mortensen er det for tidligt at drage for mange paralleller mellem de to.

- Caroline var nummer et i verden i et par år og vandt Australian Open som senior. Jeg synes, det er svært at sammenligne de to spillere. Med alt respekt for Clara Tauson, der stadig er meget ung, så har hun stadig mange ting, som hun skal optimere. Hun skal også levere resultater, der retfærdiggør, at hun bliver sammenlignet med Caroline Wozniacki.

Mortensen tror dog på, at Tauson kan være at finde i top-10 om en håndfuld år.

Lys fremtid

Det er ikke kun 19-årige Tauson, der imponerer på den danske tennisscene i øjeblikket.

Også 18-årige Holger Rune viser fremragende takter, og Michael Mortensen mener, at fremtiden tegner godt for dansk tennis.

- Det ser meget, meget positivt ud på både dame- og herresiden.

De to danske stortalenter konkurrerer lige nu kun i single, men idéen om en mixed double er blevet luftet af Holger Rune, og den idé bliver budt velkommen af TV 2's tennisekspert Tine Scheuer-Larsen.

- Hold kæft, det ville være sjovt, udbryder hun. Jeg havde sagt ja med det samme.

- De kender hinanden, og de er begge gode, lyder det fra Scheuer.