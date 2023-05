Ellevild stjernetræner: - Meget unikt

Et sæt og et break nede.

Det var den vanskelige situation, Holger Rune befandt sig i mod Casper Ruud i semifinalen ved Masters-turneringen i Rom.

Men den danske stjerne holdt hovedet koldt og formåede at spille sig tilbage i kampen - og i sidste ende slå sin nordiske rival ud.

Og netop evnen til at slide sig tilbage i en kamp og levere et svært comeback peger Holgers stjernetræner, Patrick Mouratoglou, på som en af de vigtigste, hvis man skal nå til tops i international tennis.

- Det er ikke mange spillere, der er i stand til at gøre dét. Det er meget unikt. Den evne har Holger, siger Mouratoglou til TV 2 efter kampen.

Holger Rune formåede at vende kampen på hovedet, da han var bagud, nede med både et sæt og et break. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Den franske træner har coachet flere af tennissportens allerstørste stjerner, heriblandt Serena Williams og Simona Halep.

Og han peger på tre ting, de største stjerner alle har til fælles: Store ambitioner, en fantastisk fighter-ånd og så evnen til at vende kampe på hovedet.

- Vi ved, at han (Holger, red.) har de første to, og i dag viste han igen, at selvom det ser tabt ud, og at han er tæt på at ryge ud, kan han finde kræfterne og vende kampene. Det er en fantastisk evne at have, lyder de rosende ord fra Mouratoglou.

Søndag møder Holger Rune enten Daniil Medvedev eller Stefanos Tsitsipas i finalen.