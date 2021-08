Eminent opvisning: Holger stormer i ny finale

Holger Rune viser i øjeblikket storform ude i Europa.

Fredag aften banede det danske tennistalent sig for anden uge i træk vej til en finale i en challengerturnering.

Det gik ud over spanieren Carlos Taberner, der er nummer 110 i verden, og som var førsteseedet ved ugens turnering i italienske Verona.

I semifinalen vandt Holger Rune således overbevisende med 6-2, 6-1. Nu venter kroatiske Nino Serdarusic i finalen. Han er nummer 302 i verden, og dermed er Holger Rune på papiret favorit til at snuppe finalesejren.

I sidste uge vandt Holger Rune en challengerturnering i San Marino. I finalen slog han brasilianske Orlando Luz i tre sæt og drønede op som nummer 162 i verden.

Sejren var Runes anden sejr i Challenger-regi, der er niveauet under ATP Touren. I juni vandt den unge dansker turneringen i italienske Biella.

I fredagens opgør i Verona var der ikke så meget at rafle om. Holger Rune kom foran 3-0, inden han måtte afgive et parti til sin modstander, som dog vågnede op og brød danskerens serv i det efterfølgende parti.

Holger Rune bevarede fatningen og brød tilbage med det samme, inden han ved stillingen 5-2 brød spanierens serv en gang mere og snuppede første sæt.

I andet sæt var Holger Rune overbevisende, og to servegennembrud var nok til at få Carlos Taberner ned med nakken.

Holger Rune har aldrig tidligere mødt 24-årige Nino Serdarusic, som venter i finalen.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).