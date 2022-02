En af de største sejre i karrieren: Olympisk mester rasende

Ketsjeren blev kylet og frustrationen var tydelig.

Den olympiske mester fra Tokyo, Belinda Bencic, var stiktosset under kampen mod den danske komet Clara Tauson.

Danskeren endte endda med at hive sejren i land i Qatar Open, der er en WTA 1000-turnering, hvilket kun overgås af de fire grand slam-mesterskaber. Sætciffrene lød på 6-4, 3-6 og 6-3.

TV 2 Sport-kommentator Tine Scheuer kaldte sejren en af de største i Tausons karriere, og der var også mange imponerende takter undervejs.

Nu skal hun møde Paulo Badosa, og det bliver endnu en hård nød at knække. Den tredjeseedede spanier sad selv over i første runde og så Tausons sejr fra tilskuerpladserne. Her må hun have noteret sig, at danskeren ikke lader sig kue af noget som helst.

- Det var en hård kamp. Belinda spillede godt, og jeg måtte spille op til mit bedste. Og det gjorde jeg nogle gange, sagde Tauson med et stort smil efterfølgende.

- Jeg har selvtillid, men alle kampe er hårde på dette niveau.

Første sæt sad Bencic på til at starte med, men efter en 4-2-føring gik alt pludselig danskerens vej, og hun hentede de resterende point i sættet, mens schweizeren smed rundt med ketcheren.

Næste sæt gik til favoritten, så de måtte ud i et tredje afgørende af slagsen.

Her viste Tauson sig klart bedst efter et tidligt servegennembrud og et par meget stærke partier, hvor hun selv holdt serv. Dermed er den 19-årige dansker sikkert videre til anden runde.

Teenageren er havnet i den hårdeste ende i turneringstræet, så tredje runde byder enten på et møde med Coco Gauff, Shelby Rogers, Simona Halep eller Caroline Garcia

Tauson er lige nu rangeret som nummer 33 i verden, men avancement i WTA-turneringen sikrer gode point og indbringer fine pengepræmier. Anden runde giver 10.000 kroner, mens en samlet sejr giver omkring 2,5 millioner kroner.