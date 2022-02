Den argentinske tennisstjerne Juan Martin del Potro gør i næste uge turneringscomeback efter at have været ude med knæskader siden sommeren 2019.

Men på et pressemøde i hjembyen Buenos Aires forud for Argentina Open, som Juan Martin del Potro har fået et wildcard til, fortæller han, at han sandsynligvis går ind til sine sidste turneringer.

Ud over Argentina Open har han også fået et wildcard til Rio Open i den efterfølgende uge.

- Det er en af de sværeste beskeder, jeg nogensinde har skullet meddele. Alle håber, at jeg kommer tilbage til tennis, men det er sandsynligvis snarere et farvel end et comeback, siger Juan Martin del Potro ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 33-årige argentiner har været hårdt plaget af skader igennem det meste af karrieren. Tidligere bøvlede han med dårlige håndled, som krævede flere operationer, og de seneste år har højre knæ forhindret ham i at udføre sin sportsgren.

Siden han senest deltog i en turnering, har han gennemgået fire knæoperationer.

- Knæet har været et mareridt. Jeg har prøvet alt i forsøget på at løse det i årevis, og nu kan jeg ikke klare det. Men jeg har aldrig kunnet forestille mig at stoppe karrieren uden at være tilbage på banen, forklarer han.

Del Potro har vundet 22 ATP-turneringer, siden han blev professionel i 2005. Det absolutte højdepunkt var i 2009, da han vandt US Open efter en episk femsætsfinale mod det schweiziske ikon Roger Federer.

Triumfen sendte ham op i verdens top-5, og i 2018 opnåede han sin højeste rangering på verdensranglisten, da han lå nummer tre.

I comebacket tirsdag står han i første runde over for landsmanden Federico Delbonis.