Analyse: Spektakulære Clara Tauson må allerede som 17-årig leve med, at hun nu er vores nye stjerne, og hun har mental styrke til at bære det

Jeg er altid krøbet lidt om i defensiven bag baglinjen, når andre – i mine øjne lidt i utide - har villet pumpe et teenagetalent op til stjernestatus.

Men øvelsen bliver sgu lidt svær i tilfældet Clara Tauson, for efter tirsdagens pragtpræstation i Paris hober indicierne sig op i en grad, at de til forveksling ligner et bevis.

Så jeg lader mig rive med af den begejstringsbølge, der henad eftermiddagen rejste sig til noget nær tsunamistyrke i Tennis-Danmark og omegn og småråber et:

’Velkommen til vores nye sportsstjerne. Vi er så klar til Clara’.

Det kan stadig ligne en bjørnetjeneste at hæfte en så forventnings-tyngende betegnelse på så ung en pige, men var der noget, Clara Tauson leverede bevis for under det tre timer lange drama i Paris, så var det netop, at hun kan håndtere pres af den hårdeste slags.

At hun som grand slam-debutant kunne holde hovedet så koldt på så stor en scene mod så stærk en modstander var enestående at være vidne til. At hun kunne afværge så mange breakbolde. At hun kunne komme igen efter skadebehandling og et tabt andet sæt. At hun kunne genfinde fokus efter sine brændte matchbolde i egen serv.

Det var alt sammen så imponerende stærkt og giver så meget tro på fremtiden.

For at Clara mentalt besidder så stor styrke lægger sig nemlig oveni den righoldige, spillemæssige værktøjskasse, hun bærer med sig ud på banen.

Selv om hun er lidt af en power-pige, behersker hun stort set alle typer slag, og hun turde vel at mærke også bruge dem på Roland Garros mod en formstærk modstander, som på lange stræk selv spillede rigtig godt.

Jeg fornemmer, hvordan begejstringen også hæftes op på, hvor spektakulær en spiller Clara Tauson er. Der sker dæleme noget, når hun træder ind i manegen.

Det giver ikke mening at sammenligne hende med en etableret verdensstjerne som Caroline Wozniacki, men at deres udtryk på en bane er så væsensforskellige, er bestemt også en ekstra charme, når vi nu skal følge Clara Tausons færd mod verdenstoppen.

For der havner hun.

Så meget talent kan man bare ikke holde nede.

