Er du seriøs? Det er bullshit

Rafael Nadal er en mand, der i sine 18 år som professionel har prøvet lidt af hvert. Og den 33-årige spanier gider slet ikke spørgsmål, der kan gå i kategorien 'fjollede'.

Sådan et fik han på den engelske del af pressemødet efter sit tosæts-nederlag i første kamp ved ATP-finalen i London til tyske Alexander Zverev - naturligvis efter at han havde rost tyskeren for hans flotte spil.

Men så sporede samtalen sig ind på Nadals nylige bryllup med sin kæreste gennem de seneste 15 år, Xisca Perello. Om brylluppet kan have skabt uro i hans liv og dermed haft indflydelse på hans spil mod Zverev?

Det spørgsmål imponerede på ingen måde verdensetteren:

- Helt ærligt, spørger du mig om det? Er det et seriøst spørgsmål, eller er det en joke? Er det seriøst? spurgte Nadal.

Og da journalisten forklarede, at det skam var seriøst, måtte spanieren lige trække nogle linjer op.

- Okay, jeg er overrasket. Det er en overraskelse for mig, at du vil spørge mig om sådan noget, efter at jeg i 15 år har været sammen med den samme pige og lever et meget stabilt og normalt liv.

- Det er ligegyldigt, om man får en ring på fingeren eller ej. På min egen måde er jeg en helt normal fyr. Måske er det anderledes for dig - hvor mange år har du været med din ...

- Jeg har en kone gennem 30 år, svarede journalisten.

Det svar fik Nadal til at gå journalisten på klingen om, hvorfor journalisten til at begynde med havde tillagt ham de motiver.

- Og hvad med før det? Ah, måske du inden det ikke var helt sikker. Det er derfor. Okay ...

- Nu går vi over til spansk, fordi det her er bullshit. Tak for i dag, sagde Nadal.

Nadal møder onsdag Daniil Medvedev, der i sin første kamp tabte i to sæt til Stefanos Tsitsipas. Dermed har de begge to ryggen mod muren i André Agassi-gruppen, hvor de to bedste går videre til semifinalerne.

