Et af årets højdepunkter: Legender græd med Caroline

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Selv faldt hun omkuld på banen efter matchbolden, mens hendes krop blev gennemrystet af forløsningens gråd.

Men også tidligere grand slam-vindere græd med Caroline Wozniacki i det øjeblik, hvor hun havde slået Simona Halep i Australien Open og vundet sin første grand slam.

Det lagde flere af dem ikke skjul på, da de mandag sad på podiet under sæsonfinalen i Singapore og blev bedt om at evaluere året på kvindernes tennistur.

- Jeg græd tre gange i kommentatorboksen i år. Da Wozniacki vandt, da Halep vandt (French Open), og da Osaka vandt (US Open). Jeg kunne slet ikke sige noget, fordi jeg græd, fortalte den tredobbelte, amerikanske grand slam-vinder, Lindsay Davenport.

Lindsay Davenport kunne for en stund ikke passe sit kommentatorjob, da Caroline Wozniacki endelig vandt sin grand slam. Foto: AP

- Der har været så mange fine historier i år. Jeg elsker, når en spiller vinder sin første grand slam, for det er enhver spillers drøm. Det er det, du drømmer om, når du står derude på træningsbanen og slår til den ene bold efter den anden.

- Så er der spillere, for hvem det tager lang tid at opnå, og andre, hvor det kommer som en total overraskelse.

- Det var fænomenalt i år, for Wozniacki havde kæmpet så hårdt gennem hele Australian Open, Halep har kæmpet så længe for endelig at hæve trofæet i Paris, og så alt det, som Naomi måtte gå igennem i US Open-finalen. Det har været et vidunderligt år for kvindetennis, jublede hun.

Belgiske Kim Clijsters, der selv forhindrede Wozniacki i at vinde US Open tilbage i 2009, huskede tydeligt det øjeblik i Melbourne.

- Jeg græd også. Under finalen i Australian Open stod jeg og lavede mad derhjemme, men jeg måtte slukke det hele ned, fordi jeg bare græd.

- Lidt efter sendte jeg Caroline en sms for bare at fortælle, hvor lykkelig jeg var på hendes vegne. Men de to andre øjeblikke var også meget rørende.

Kim Clijsters kom på tværs, da Wozniacki spillede sin første grand slam-finale. Da det endelig lykkedes, græd hun med Caroline. Foto: AP

Monica Seles, der formentlig kunne have vundet mange flere end sine ni grand slams, hvis ikke en gal knivstikker var kommet på tværs af hendes karriere, havde ligeledes følelserne med, da de store pokaler blev uddelt.

- Vi kan alle huske vores første grand slam. Der findes ikke nogen så naturlig glæde, som når alt dit hårde arbejde endelig belønnes.

- Både Caroline og Simona har været så tæt på og alligevel så langt væk. De har skullet bevare troen og sulten efter virkelig at opnå det og tænke: ’Det må ske for mig før eller siden’.

Monica Seles huske den specielle følelse, der kom med den første grand slam. Foto: AP

Et smil breder sig på Caroline Wozniackis ansigt, da hun hører om deres fortællinger.

- Det er selvfølgelig specielt, når det kommer fra nogen, der har været på touren i så mange år, og som har fulgt med, og som du selv har spillet imod en del gange, siger hun.

- Jeg tror, at når man selv er færdig med at spille, så følger man med på en lidt mere personlig og følelsesladet måde. Jeg har altid haft et godt forhold til dem alle sammen, så det er rart at vide, at de støtter hjemmefra.

- Kim har jeg altid haft et rigtig, rigtig godt forhold til, og hun skrev også til mig efter kampen, så det var fedt, lyder det med adresse til Clijsters, som også var så fræk at slå hende i en anden stor finale, sæsonfinalen i Doha i 2010.

Se også: Lettet modstander: Caroline bliver bedre for hver kamp

Se også: Forslået Caroline: - Må bare glemme, hvad der er sket i dag