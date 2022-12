Et nul i spjældet: - Jeg hed ikke Boris

231 dages fængsel blev for tyske Boris Becker til 231 dages refleksion.

Og det i en sådan grad, at den tidligere Wimbledon-vinder i fængslet har genfundet den menneskelige side af sig selv.

Sådan fortæller han i sit første interview, siden han i torsdags forlod Storbritannien og det engelske Huntercombe-fængsel, til den tyske tv-station Sat 1.

Sortklædte Boris Becker, der med sit nye hår, et friseret skæg og en væsentligt lettere kampvægt næsten ikke er til at genkende, fortæller blandt andet om, hvordan han i fængslet ingen status havde overhovedet.

- I fængslet er du ingen. Du er kun et nummer. Mit var A2923EV. Jeg hed ikke Boris, jeg var et nummer. Og alle er ligeglade med, hvem du er, lyder det fra 55-årige Becker.

Boris Becker og hustruen Lilian de Carvalho Monteiro uden for retten i London i april. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Den tidligere tennisstjerne fandt i de rammer tilbage til det menneske, han var engang.

- Jeg tror, jeg genopdagede mennesket i mig. Den person, jeg engang var.

- Jeg har lært en hård lektie. En meget dyr en. En meget smertefuld en. Men det hele har lært mig noget meget vigtigt og værdifuldt. Og nogle ting sker af en god grund, forklarer Boris Becker intervieweren Steven Gätjen.

Becker, der afsonede en dom for bedrageri, var egentlig blevet idømt 30 måneders fængsel med halvdelen gjort betinget, men han nåede kun at afsone otte, inden han igen kunne kalde sig en fri mand.

Det skyldes Storbritanniens såkaldte fast-track-model, der for at frigøre kapacitet i britiske fængsler tillader ikke-britiske startsborgere at få eftergivet op til 135 dages straf, hvis de rejser tilbage til deres hjemland og ikke returnerer i straffens resttid.

Det betyder ifølge The Guardian, at Becker det næste årti ikke kan besøge sin søn, der er bosat i Storbritannien.

Men Becker kunne ikke vente med at komme ud, fortæller han i tv-interviewet.

- Fra klokken seks den morgen sad jeg på kanten af min seng og håbede, at celledøren ville åbne. De kom for at hente mig klokken 07.30, låste døren op og spurgte: ’Er du klar?’ Jeg sagde: ’Lad os gå!’ Jeg havde allerede pakket alt på forhånd.

Becker sad inde for at have skjult værdier for hundredtusindvis af pund, efter at han i 2017 blev erklæret personlig konkurs.

Den tidligere verdensetter - der i 1985 som den yngste nogensinde vandt Wimbledon - havde blandt andet skjult en ejendom i Tyskland samt 825.000 euro, 6,1 millioner danske kroner, i et teknologifirma.