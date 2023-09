Ét spørgsmål trænger sig på: Kalenderen gabende tom

Caroline Wozniacki kommer ikke til at få travlt de næste par måneder.

For under US Open meldte den danske tennisstjerne ud, at hun ikke kommer til at spille flere turneringer i 2023.

Foto: Jonas Olufson

Og den beslutning står hun fast på.

Men pausen fra WTA-touren betyder ikke, at Caroline Wozniacki har andre ting på programmet. For kalenderen er gabende tom.

- Jeg tror mest bare, jeg skal være sammen med børnene.

- Det bliver bare familietid og træning. Der er sikkert en masse ting, der popper op. Men lige nu har jeg ikke svaret på dit spørgsmål, siger Caroline Wozniacki, da Ekstra Bladet spørger hende om emnet på et pressemøde.

Wozniackis vilde forvandling: Sådan gjorde hun

Har prøvet det hele

Med det spillehumør, som Caroline Wozniacki har vist under US Open, ville det være nærliggende at tro, at hun ikke kunne vente med at træde inden for linjerne igen.

Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Men ikke i Wozniackis tilfælde.

- Jeg er 33 år gammel, og jeg har spillet alle turneringer før. Jeg vil bare gerne gøre mig bedst muligt klar til grand slams og de største turneringer.

- Jeg tror bare, jeg er blevet ældre. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre for at vinde. Så handler det bare om at gøre det. Jeg ved, hvad jeg skal træne. Jeg ved, hvad jeg kan gøre bedre.

- Jeg har et større overblik. Jeg behøver ikke at spille i slutningen af året for at gøre mig klar til Australien. Der er lang tid til at træne, siger Caroline Wozniacki.

WTA-touren skydes i gang i januar med en række turneringer i Australien og New Zealand, inden Australian Open starter midt i januar.

Det er uvist, hvilke optaktsturneringer Caroline Wozniacki har tænkt sig at spille, inden det går løs i Melbourne.