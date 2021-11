EU går ind i sagen

EU vil have Kina til at fremlægge 'verificerbare beviser' på, hvor tennisspilleren Peng Shuai er, og hvordan hendes tilstand er.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi opfordrer til en fuld og gennemsigtig undersøgelse, lyder det fra en talsperson for EU's udenrigstjeneste.

Talspersonen henviser til de anklager, som Peng Shuai har fremsat mod en af landets tidligere magtfulde politikere om seksuelle overgreb.

Tidligere er lignende krav kommet fra blandt andet FN, USA og Frankrig.

Peng Shuai, som har vundet Wimbledon og French Open i double, blev ikke set i mere end to uger, efter at hun havde fremsat anklagerne mod den tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli på det sociale medie Weibo 2. november.

Ifølge 35-årige Peng Shuai skulle Zhang Gaoli have tvunget hende til sex i et forhold, som strakte sig over flere år.

Tirsdag bad Zhao Lijian, en talsperson fra Kinas udenrigsministerium, om at få stoppet det, han kaldte 'ondsindede hypoteser'.

- Jeg synes, at nogle mennesker burde holde op med bevidst at komme med ondsindede hypoteser og politisere dette spørgsmål, sagde Zhao Lijian.

Han mener ikke, at sagen er diplomatisk.

- Jeg tror, at I alle har set, at hun for nylig har deltaget i nogle offentlige begivenheder og har haft et videoopkald med IOC-præsident Thomas Bach.

Men billederne af Peng Shuai og opkaldet med IOC giver ikke ro i maven hos EU.

- Vi har set Peng Shuias formodede bemærkninger og billeder fra hendes deltagelse i offentlige begivenheder. Men meldingerne vedrørende både anklagerne om seksuelle overgreb og det faktum, at hun ikke er set i to uger, forbliver meget bekymrende, siger Nabila Massrali, EU-talsmand, i en meddelelse.

Organisationen Global Athlete, der er en forening af professionelle sportsfolk, savner svar fra IOC på anklagerne fra Peng Shuai.

- IOC ignorerede fuldstændig anklagerne om seksualiseret vold og misbrug mod atleter, skrev Global Athlete mandag.

- Vi er lettede over, at Peng Shuai er i live, men IOC's bekræftelse af opkaldet med tennisspilleren garanterer ikke, at hun er i sikkerhed eller har det godt. IOC's pressemeddelelse er et skadeligt forsøg på at tilfredsstille både bekymrede atleter og de kinesiske myndigheder.