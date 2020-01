Eventyret fortsætter: Caroline og Serena i finalen

Eventyret fortsætter for veninderne Caroline Wozniacki og Serena Williams, der har valgt at spille double sammen i danskerens næstsidste turnering.

I Auckland har de i højt humør netop spillet sig frem til søndagens finale efter en sejr på 7-6, 6-2 over den belgiske konstellation, Kirsten Flipkens og Alison van Uytvanck.

Begge stjerner spiller desuden semifinaler i single ved samme turnering og kunne dermed ikke have åbnet året på nogen bedre måde.

Det kunne også ses på humøret hos de to, der trods en lang arbejdsdag efter singlekampe og en en sen aften-double var iført masser af brede smil og indbyrdes håndklask undervejs.

- Det føles fantastisk, og vi fik da også flyttet fødderne lidt bedre i andet sæt, sagde Caroline Wozniacki med et smil efter kampen, hvor parret også blev spurgt til det mulige scenario, at de kan mødes i singlefinalen samme søndag.

- Jeg har prøvet det før med min søster, og Caroline vil stadig være en af mine bedste veninder, grinede Serena Williams til svar.

Første sæt blev en gyser af en sejtrækker og særdeles medrivende for publikum.

Det sejrsvante par cruisede til en 3-0 føring og så ud til at være i fuld kontrol, men så kom de mere sammenspillede belgiere til fadet, ikke mindst via van Uytvancks kraftfulde grundslag og Flipkens’ følte flugtninger.

De brød tilbage til 2-3, da Wozniacki flugtede i nettet, før hun fik stoppet blødningen ved at holde et tæt serveparti til 4-3. Lidt senere blev hun dog brudt for første gang til 5-6, og så måtte hun og veninden for alvor hanke op i sig selv.

En udligning til 6-6 på en forrygende baghånd fra Williams gav tiebreak, og den blev lang, omskiftelig og spændende. Sætboldene skiftede, før amerikaneren med endnu en forrygende baghånd – denne gang en serveretur ned langs linjen, skaffede endnu en i Wozniackis serv. Den blev udnyttet til 11-9.

Efter en tæt tiebreak i første sæt, tog makkerparret også det andet og har fortsat ikke prøvet at tabe et sæt i double. Foto: MICHAEL BRADLEY/AFP/Ritzau Scanpix

I andet sæt fortsatte kampen med fuld jævnbyrdighed i stort set alle partier. Williams/Wozniacki brød dog til 2-1, og mens danskeren fik hævet sit niveau, fortsatte hun og makkeren frem mod en føring på 4-2, hvor de udnyttede den første af fire breakbolde i Flipkens’ serv.

Kort efter kunne Caroline serve sejren hjem, og på matchbolden slog hun en fin baghånd ned mellem de to modstandere.

I finalen venter vinderne af lørdagens rent amerikanske semifinale mellem 15-årige Cori Gauff og Catherine McNally, der skal op mod Asia Muhammad og Taylor Townsend.

Natten til lørdag, dansk tid, spiller både Wozniacki og Williams semifinaler i single. Danskeren møder amerikanske Jesisca Pegula, mens den 38-årige veteran skal op mod sin 20 år yngre landsmand, Amanda Anisimova.

