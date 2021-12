Exceptionelt Kina-boykot

Uden fortilfælde og et exceptionelt skridt.

Sådan beskriver tennisekspert og -kommentator hos Eurosport Michael Mortensen WTA's udmelding onsdag om, at man ikke vil afholde turneringer i Kina ovenpå sagen om spilleren Peng Shuai.

- WTA træder virkelig i karakter over for det kinesiske styre, og det er kun på sin plads, at de gør det. Der er jo stadig mange ubekendte i hele den her sag. Vi ved stadig ikke, hvordan hun faktisk har det, siger Michael Mortensen.

Peng Shuai, som har vundet Wimbledon og French Open i double, gav i længere tid ikke lyd fra sig, efter at hun havde fremsat anklager om seksuelle overgreb mod den tidligere kinesiske vicepremierminister Zhang Gaoli på det sociale medie Weibo 2. november.

Shuais opslag blev hurtigt slettet, og efterfølgende kunne man i en periode ikke søge på ordet 'tennis' på kinesisk internet.

Stilheden fra Shuai førte til bekymring for hendes helbred.

Efter cirka to uger blev en e-mail, der angiveligt var skrevet af tennisspilleren, delt med offentligheden af kinesiske statsmedier. Her skrev Shuai, at hun ikke var kommet med anklagerne mod Zhang Gaoli, og at hun ikke var i fare. Men det gav ikke WTA ro i maven. Tværtimod.

Tennisforbundet troede ganske enkelt ikke på, at Shuai stod bag mailen, og efter stadig ikke at have fået bevis for, at Shuai lever frit og er i sikkerhed, har WTA altså nu besluttet sig for at holde sig væk fra Kina på ubestemt tid.

- Det bliver spændende at se, hvad det kinesiske tennisforbund gør, siger Michael Mortensen.

- Det kan være, de kan løse problemet, hvis de henvender sig til det kinesiske styre og siger, at man er nødt til at berolige WTA og hele tennisverdenen, fordi tennis er en stor sport i Kina, som man bruger som et udstillingsvindue.

Kina er en stor spiller inden for professionel tennis. De kinesiske turneringer optager normalt en stor del af kalenderen på WTA Tour med 9 til 11 turneringer årligt med en samlet præmiesum på mere end 200 millioner kroner.

- Der er mange store turneringer i Kina, så mange spillere vil miste indtægt og ranglistepoint på det her. Men måske kan WTA få andre lande til at spytte i kassen og afholde turneringer, siger Michael Mortensen.

- Det er jo ikke fordi, det kun er kinesiske penge, der finansierer WTA, men Kina er en magtfaktor inden for tennis. Det er kineserne, der kommer med de helt store beløb, så det bliver spændende at se, hvad WTA gør nu, og om ATP (herrernes internationale forbund, red.) viser solidaritet og følger trop.

WTA-chef Steve Simon sagde i onsdagens udmelding, at han lige nu ikke med god samvittighed kan bede spillerne på WTA-touren om at tage til Kina.

- Den nuværende situation taget i betragtning er jeg også meget bekymret for de risici, vores spillere og stab kan stå over for, hvis vi skulle afholde turneringer i Kina i 2022, lød det fra Simon.