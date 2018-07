Få timer før første kamp: Caroline må opgive turnering

Caroline Wozniacki må på grund af en skade i benet trække sig fra WTA-turneringen Citi Open i Washington.

Det meddeler turneringen på Twitter.

Det er en forstrækning i baglåret, der driller den danske tennisstjerne, skriver TV2 Sport.

- Det er rigtig ærgerligt, men det er nødvendigt, da vi ikke tør tage en risiko med denne turnering. Det er vigtigere, hun bliver 100 procent klar til de kommende turneringer, siger Piotr Wozniacki til mediet.

Den 28-årige danske tennisspiller skulle have spillet sin første kamp natten til onsdag dansk tid.

Her skulle Caroline Wozniacki have spillet mod 21-årige Anhelina Kalinina fra Ukraine.

Caroline Wozniacki var topseedet ved turneringen i Washington.

Citi Open skulle have været Caroline Wozniackis første turneringskamp på hardcourtunderlaget siden græssæsonen.

Den sluttede for danskerens vedkommende 4. juli med et nederlag i Wimbledons anden runde, da russeren Ekaterina Makarova viste sig for stærk.

