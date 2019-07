Får kæmpe bøde efter pinlig opførsel

Bernard Tomic' nederlag til Jo-Wilfried Tsonga i første runde var Wimbledons hurtigste, siden Roger Federer smadrede Alejandro Falla på 54 minutter i 2004.

58 minutter tog det Tsonga at besejre australske Tomic, der mildest talt leveret en temmelig uengageret indsats.

Tomic var så ugidelig, at arrangøren af Wimbledon har besluttet at tildele ham en bøde på 374.000 kroner, hvilket præcist svarer til det beløb, som spillerne får i præmiepenge for at nå første runde i turneringen.

- Det er dommerens holdning, at præstationen i førsterundekampen mod Jo-Wilfried Tsonga ikke levede op til de nødvendige professionelle standarder, står der i en skrivelse fra arrangørerne.

En beskyldning han selv afviste efter kampen.

- Jeg prøvede at spille så godt, som jeg kunne. Jeg spillede bare rædselsfuldt, lød det fra Tomic.

Han blev efterfølgende spurgt, om han var tilfreds med sin indsats, men det blev fejet helt af banen.

- Næste spørgsmål, tak.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at 26-årige Bernard Tomic skaber furore i tennisverdenen.

For to år siden tabte han også hurtigt sit opgør mod Mischa Zverev ved Wimbledon og blev tildelt en bøde på 125.000 kroner. Ved den lejlighed supplerede han den elendige indsats ved at sige, han 'kedede sig' ved den traditionsrige turnering.

Ligesom han flere gange åbent har erkendt problemer med at motivere sig.

I 2018 missede han kvalifikationen til Australian Open, men det tog han ikke så tungt på det efterfølgende pressemøde.

- Jeg tæller bare mine millioner. Det er alt, jeg gør. Jeg tæller mine millioner. I kan bare gøre, som jeg gjorde. Gå ud og lav 13-14 millioner (dollars red.). Held og lykke, drenge, lød det flabet fra Tomic.

I 2015 blev han anholdt i forbindelse med en fest i sit eget hus. Bernard Tomic har dog ikke de specielle tilbøjeligheder fra fremmede.

Hans far og træner, John Tomic, er berygtet i tennismiljøet - blandt andet fordi han i 2013 blev anholdt for at nikke sønnens træningsmakker en skalle.

Du kan læse mere om den kontroversielle tennisspiller nedenfor.

