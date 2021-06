Får ophævet doping-suspendering

Den ukrainske tennisspiller Dayana Yastremska kan vende tilbage til tennisbanen.

En uafhængig tribunal under tennissportens antidopingmyndighed har tirsdag ophævet hendes midlertidige suspendering.

Yastremska blev suspenderet af Det Internationale Tennisforbund (ITF) i starten af januar efter at have testet positiv for et forbudt stof i en dopingprøve.

Den 21-årige ukrainer har gennem forløbet nægtet at have taget et præstationsfremmende middel og har ment, at der måtte være tale om en form for forurenet stof.

Den forklaring har den uafhængige tribunal godkendt.

- Jeg er glad og lettet over at kunne annoncere, at jeg er blevet frikendt for at have gjort noget forkert, skriver Yastremska på Twitter.

- Jeg har været gennem meget de sidste seks måneder, og det har været svært at håndtere alle de negative kommentarer.

Den positive dopingprøve blev foretaget i november og den efterfølgende suspendering betød, at hun gik glip af Australian Open.

Hun forsøgte ellers at appellere udelukkelsen, så hun kunne deltage i grand slam-turneringen, men den appel fik hun afvist af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Hun er ligeledes gået glip af French Open i maj og er heller ikke til start, når Wimbledon begynder mandag.

Dayana Yastremska er under den ufrivillige pause faldet til nummer 127 i verden. Ved suspenderingen i januar var hun placeret som nummer 29.

Gennem hendes korte karriere er det hidtil blevet til tre sejre i WTA-turneringer og en fjerderundekamp i Wimbledon som det bedste grand slam-resultat.