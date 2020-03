Fanget i Afrika: Wozniacki går i karantæne

24. januar 2020 spillede Caroline Wozniacki sin sidste betydningsfulde professionelle tenniskamp.

Hun har derfor siden haft god tid til at nyde livet, når nu tenniskarrieren ikke længere skal passes og plejes.

Men nu er der kommet skår i glæden.

Caroline Wozniacki har på det seneste været ude og rejse i det afrikanske, hvor hun har delt flere billeder fra.

Der er hun, ligesom mange andre danskere, blevet fanget på vejen hjem sammen med sin mand, David Lee. Det skyldes, selvfølgelig fristes man til at sige, coronavirussens konsekvenser rundt om i verden.

Det har hun delt et billede af med sine mange følgere på de sociale medier, hvor hun er iført en beskyttelsesmaske, der passer til danskerens kælenavn. Hun er nemlig iført en mariehøne-maske.

Hun kan fortælle, at hun er fanget i Afrika, og at når de endelig er hjemme igen, byder fremtiden på 14 dages hjemmekarantæne.

Caroline Wozniacki har været ude og rejse i Afrika sammen med sin mand, den tidligere NBA-spiller David Lee.

8. marts delte hun et billede til sine mange følgere, hvor hun nyder solnedgangen på Zanzibar.

Det er tydeligvis selvforkælelse, der har været i højsædet for den tidligere verdensetter. Hun har også delt flere billeder af, at hun er ude og svømme med delfiner, i det som hun selv beskriver som en "bucket list experience".

Men nu ser rejsen altså ud til at slutte brat for Caroline Wozniacki, der sammen med sin mand heller ikke tager nogen chancer, når det kommer til den vidtbredende coronavirus.

Miss Sunshine har da også gode grunde til at holde sig langt væk fra coronavirussen.

Udover at hun 18. maj har en opvisningskamp mod Serena Williams i Royal Arena, for at sætte et sidste punktum for hendes flotte karriere, døjer Caroline Wozniacki også med kronisk gigtsygdom. Coronavirussen er umiddelbart farligst for dem, der allerede kæmper med sygdom i forvejen. Vi må derfor håbe, at danskeren kommer sikkert og trygt hjem fra Afrika.

