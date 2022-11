Fanget på mystisk video: 'Ser skummelt ud'

Lad os for en god ordens skyld slå det fast med det samme.

I sin lange og voldsomt succesrige tenniskarriere er Novak Djokovic aldrig blevet testet positiv for illegale substanser.

Alligevel har en video fra serberens semifinale ved Paris Masters, hvor han besejrede Stéfanos Tsitsipas på vej til finalenederlaget mod danske Holger Rune vakt enorm opsigt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her rækker fysioterapeuten flaske til boldpigen. Foto: Screenshot

Her fangede journalisten Damian Reilly, der skriver for The Spectator, et besynderligt optrin, hvor stjernens fysioterapeut Ulises Badio blander en form for mikstur på tribunen, som han via en boldpige efterfølgende sender ned til Novak Djokovic i en gul flaske.

Tilsyneladende opdager et andet medlem af serberens stab Reillys kamera, og forsøger at skjule situationen ved at blokere optagelsen med sin ryg.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Annonce:

'Er der nogen, som har forstand på tennis, der kan forklare, hvad der sker her? Det ser utroligt skummelt ud', spurgte Damian Reilly efterfølgende på Twitter uden at få et egentlig svar.

Til gengæld har videoen, der er blevet set mere end 8,3 mio. gange, skabt voldsom debat blandt tennisfans, hvor mange spekulerer i, at der er tale om en form for doping, mens andre forsvarer Djokovic.

Nogle peger således på, at han som bekendt ikke engang ønskede at lade sig vaccinere mod corona.

Ved Wimbledon har Novak Djokovic tidligere talt om, at han benytter en 'magisk mikstur', men hvad den består af, er fortsat uvist.

Mange gør det

I The Telegraph forklarer en kilde, at det er almindeligt med forskellige former for isotoniske blandinger, eksempelvis med saltvand eller 'preworkout', der blandt andet kendes fra styrketræning, i tenniseliten. Og det er ikke ulovligt.

Ifølge avisens kilde er der mange, som ikke engang opløser de forskellige pulvere i vand, før de indtager det.

Annonce:

- De er begyndt at spise det uden vand. Det er mest preworkout-blandinger, fordi det giver dem et kick. Jeg kan forestille mig, at det er ækelt i halsen. Det er mærkeligt, men det er det, de gør, forklarer kilden.

Novak Djokovic gratulerer Holger Rune med sejren i Paris. Foto: Ritzau Scanpix

Det står ikke klart, om Novak Djokovic også benyttede den 'magiske mikstur' i finalen mod Holger Rune.

Uanset hjalp det ikke superstjernen, der som bekendt blev besejret med cifrene 3-6, 6-3, 7-5 af den danske teenage-sensation Holger Rune.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?