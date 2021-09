Fantastisk dansk sejr: - Totalt lettet

Det danske tennistalent Clara Tauson kronede søndag en flot uge med at vinde sin anden turnering på WTA Tour efter en over to timer lang og tæt kamp mod Jelena Ostapenko fra Letland.

Ifølge Tauson kom triumfen i hus, fordi hun formåede at holde hovedet koldt ved de afgørende bolde i tredje sæt.

Det siger hun til TV 2.

- Det var mig, der holdt nerverne i ro. Jeg tror ikke, at hun missede så mange baghænder i hele kampen, som hun gjorde i det sidste parti, siger den 18-årige Tauson, som foran 5-4 i tredje sæt brød modstanderens serv til slutcifrene 6-4, 4-6, 6-4.

- Jeg var faktisk overhovedet ikke nervøs. Jeg tænkte bare på den bold, jeg skulle ind at spille, siger hun om den første matchbold, som hun missede.

Clara Tauson ses her med trofæet efter sin finalesejr søndag i Luxembourg. Foto: Gerry Schmit Via Www.imago-Image/Ritzau Scanpix

Ostapenko, der er nummer 30 på verdensranglisten, slog i den efterfølgende duel bolden ud af banen, men Tauson måtte vente med at juble, fordi den lettiske spiller tog en challenge.

- Jeg tænker bare, at den bold på ingen måde er inde, for jeg så den gå ud - men selvfølgelig bliver man lidt i tvivl, når det kommer op at vende. Jeg var totalt lettet over, at den var ude, fortæller hun.

Sejren betyder, at Tauson forbedrer sin nuværende placering som nummer 70 på verdensranglisten med næsten 20 pladser. Listen opdateres hver mandag.

