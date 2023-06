Far er ikke med: - Jeg savner ham

Holger Runes mor rejser trofast med ham verden rundt, men det er sjældent, at faren er med for at se sin søn

Holger Rune er familiemenneske.

Det bliver man nødt til at være, når man rejser rundt med sin mor størstedelen af året.

Derfor kan det også være hårdt for ham at undvære sin far, Anders Nødskov, der for det meste følger med hjemme fra Danmark.

- Selvfølgelig savner jeg ham, siger Holger Rune til Ekstra Bladet.

Foto: Yoan Valat/Ritzau Scanpix

Faren var på plads i Paris i efteråret, da Holger Rune vandt Paris Masters. I år var han i Monaco, da Holger Rune var finalen i Rolex Monte-Carlo Masters.

Men ellers er det sjældent, at han finder vej til tilskuerrækkerne, når Holger Rune spiller.

- Jeg synes, så vidt muligt det er fedt at kunne have hele sin familie til at være der under kampene. Men det er svært, ikke? For man har jo ikke så meget tid til at gå ud og spise en middag efter, siger Holger Rune.

Holger Rune med sin far, Anders Nødskov, til venstre i billedet. Holger Runes mor og søster, Aneke og Alma, til højre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Han har nemlig nok at se til under en turnering, også når han ikke er på banen.

- Det hele handler meget om rutiner. Udstrækning, behandling. Det er lange dage.

- Der er en helt masse ting. Så det er svært at få det til at fungere, siger den unge dansker.

Heldigvis for Holger Rune har hans storesøster, Alma Rune, taget turen til Paris for at støtte ham.

Ekstra Bladet mødte Alma Rune i Paris, hvor hun blandt andet fortæller, hvad de får tiden til at gå med uden for banen.

Læs interviewet med Alma Rune lige her.