Far tabte kæben: Sikke en forhånd

Hvis de danskere, der på en eller anden måde fulgte Clara Tausons kamp, sad yderst på stolene, må hendes far og træner have forladt sædet adskillige gange.

Søren Tauson har ikke lyst til at gå i detaljer om sine følelser undervejs i dramaet, men med et lille grin erkender han, at det var ’en meget, meget spændende kamp’, og at ’pulsen selvfølgelig var høj’.

- Og så var der da momenter undervejs, hvor jeg tabte kæben. For eksempel, når Clara stod i diagonale forhåndsdueller og slog lige op med en af de bedste forhåndsslag i branchen, siger han med adresse til Jennifer Bradys helt store våben.

- De spiller virkelig godt begge to, og det er jo en fantastisk tenniskamp - selv når man ikke har de danske briller på. Det var meget, meget højt niveau fra dem begge to fra første til sidste bold.

På forhånd havde han turdet håbe på sin datters chance, og som kampen skred frem, fik håbet vinger.

- Men omvendt havde jeg også i baghovedet, at uanset hvordan den kamp måtte ende - og vi må jo være ærlige at sige, at den kunne være gået begge veje – så ville alt være godt.

- Jeg er nemlig taknemmelig over alle de ting, hun får med fra en kamp som den. Alt må stå så lysende klart for hende, når hun skal tilbage på træningsbanen. Hvad hun er god til, men også hvad hun kan forbedre.

Søren Tauson tabte kæben over, at hans datter spillede lige op med Jennifer Brady i forhåndssiden. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig var han også imponeret over Claras mentale niveau.

- Den anden skaber jo problemer, fordi hun spiller så godt, og der må Clara rent professionelt bare acceptere, at den anden også kan spille godt. At den seneste bold bare var ’too good’. Vi må videre til næste bold.

- Selvfølgelig er jeg imponeret over den måde, hun håndterer kampens udvikling på undervejs. At hun formår at acceptere spillet, som det er. At hun forstår, at det hver uge sker, at spillere står med matchbolde og taber alligevel. At det ikke er noget at skamme sig over.

Det var en afklaret Clara, han bagefter havde i røret fra Paris.

- Hun var selvfølgelig glad, men hun havde faktisk så meget overskud, at hun allerede havde nogle nedslagspunkter fra kampen, hun gerne lige ville tale om. Hun var allerede i det analyserende hjørne, fortæller Søren Tauson – ikke uden stolthed.

- Hun ser tingene utroligt skarpt og kunne fortælle præcis, hvad der skete på de matchbolde, blandt andet på den bold, der blev hængende en halv time i netkanten. Det kender jeg mange, der ikke ville have overvundet.

Lårskaden, som Clara fik behandling for, bekymrer ham ikke.

- Hun skal nok være klar torsdag, forsikrer han.

Her møder Clara endnu en amerikaner, Danielle Collins.

