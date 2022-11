Farce tager ny drejning: Får alligevel lov

Novak Djokovic har fået tilladelse til at stille op i Australian Open.

Det skriver The Guardian og den australske tv-station ABC tirsdag.

Den serbiske tennisstjerne rejste i begyndelsen af 2022 til årets første grand slam-turnering, men måtte efter juridisk tovtrækkeri forlade landet, før han kom i kamp.

Årsagen var, at han ikke ville lade sig vaccinere mod coronavirus, hvilket var et krav for at få adgang til landet.

Ved udrejsen fik han samtidig forbud mod at rejse ind i landet i tre år, men det har integrationsminister Andrew Giles ifølge ABC tænkt sig at lave om på.

Australien har siden turneringen tidligere på året fået ny regering.

Nyheden om Novak Djokovics billet til landet og dermed turneringen er endnu ikke blevet bekræftet fra officielt hold. Og serberen sagde selv mandag, at han afventer en melding fra den australske regering.

Annonce:

- Vi venter, sagde han ifølge The Guardian i forbindelse med sæsonfinalen i Torino.

- De kommunikerer med regeringen i Australien. Det er alt, hvad jeg kan sige på nuværende tidspunkt, lød det.

Australian Opens direktør, Craig Tiley, ser optimistisk på udsigterne til at få Novak Djokovic til start i den prestigefyldte turnering.

- Der er en helt normalt visumansøgningsproces i gang for alle lige nu, og for alle tager det den tid, det tager.

- Jeg synes ikke, at nogen skal have særbehandling. Men jeg forventer helt klart at have et svar klar til alle, før de skal booke deres flybilletter og komme hertil. Det gælder også Novak.

- Han elsker Australien, og det er her, han har haft sin største succes, men timingen er op til nogle andre, og vi må bare vente på besked.

Annonce:

- Han (Djokovic, red.) forstår omstændighederne, men han må ordne det med den nationale regering. Jeg er sikker på, de finder en løsning, og forhåbentlig er den positiv, siger han ifølge The Guardian.

Djokovic har vundet Australian Open ni gange. Tidligere i år gik sejren til spanske Rafael Nadal.