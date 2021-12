Farvel til ikoner

Den 40-årige schweizer Roger Federer så man blot ved fire turneringer i 2021, og når han efter egne forhåbninger kan gøre comeback til sommer, vil han have været uden for i et år.

35-årige Nadal har ligeledes været et sjældent syn på alverdens tennisarenaer. I Washington i begyndelsen af august har været hans eneste optræden siden French Open i foråret, og han er efter eget udsagn tvivlsom til Australian Open i januar.

Skaderne har afløst hinanden hos de to stjerner i de seneste år, og med det in mente sammen med deres alder tror TV 2 Sports ekspert Peter Bastiansen, at en epoke med de to rivaler er ved at være forbi.

- Jeg vil blandt andet huske 2021 for, at vi mere eller mindre sagde farvel til Federer og Nadal, konstaterer Peter Bastiansen.

Hos kvinderne har man ikke set noget til den 40-årige Serena Williams siden nederlaget i første runde i sommerens Wimbledon, og hendes et år ældre søster, Venus, har blot spillet én kamp siden selv samme Wimbledon.

- Det synes også forbi. Jeg tror ikke, at vi hører så meget mere til dem, vurderer Bastiansen.

Generationsskiftet er allerede i fuld sving. Hos herrerne gjorde den 34-årige Novak Djokovic godt nok næsten rent bord med triumfer i årets tre første grand slam-turneringer, men særligt Daniil Medvedev og også Alexander Zverev og Stefanos Tsitsipas har desuden rørt på sig.

Hos kvinderne har der været flere om buddet, når de store trofæer skulle uddeles, men stabiliteten har været mere mangelfuld, og top-5 har ikke på samme måde sat sig fast som hos mændene.

Alligevel er tennisforfatter og Eurosport-kommentator Anders Haahr Rasmussen mere optimistisk på vegne af kvindernes WTA-tour. Han savner spillere med karakter på herrernes ATP-tour.

- Jeg mener, at WTA står godt rustet til årene frem. Det bugner med karakterfulde spillere, der er i kontakt med tidsånden. Spillere som Naomi Osaka, Cori Gauff og Iga Swiatek, der blandt andet snakker om mental sundhed.

- Jeg er mere bekymret for ATP-touren. Her går snakken på vaccineskepsis, og det er nogle sportsfolk, der er sværere at se i den bredere offentlighed. Det er ikke tilfældigt, at kvindetennis går frem og får flere tv-seere, påpeger Haahr.

Den forgangne sæson bød på flere grand slam-sensationer hos kvinderne, da både French Open og US Open blev vundet af useedede spillere, henholdsvis Barbora Krejčíková og Emma Raducanu.

Anders Haahr ser det dog ikke som en svaghed.

- Kvindetennissen er totalt uforudsigelig, men jeg synes ikke, at der er noget i vejen med, at mange kan vinde en grand slam-turnering.

- Men sporten er meget drevet af historiefortællinger og karakteropbygninger, så jeg vil ønske, at der kommer nogle rivaliseringer, som man har set hos mændene. Det har manglet i nogle år, siger Haahr, der er aktuel med bogen 'Om tennis'.

2022's første store tennisturnering er Australian Open, der begynder 17. januar.