Fastfood og film: Det laver han, når han har fri

Der er også plads til andet end tennis for Holger Rune under Wimbledon

Selv når Holger Rune ikke spiller kamp, har han masser af gøremål i løbet af dagen.

Der står blandt andet fysisk træning, almindelig træning og behandling på programmet, mens han hele dagen skal sørge for at få den rigtige kost- og energimængde for at præstere optimalt, når det gælder.

Men indimellem er der også plads til andet end tennis.

- Når jeg har fri, prøver jeg bare at slå hovedet fra. Jeg ser film, slapper af med mit team og prøver at tænke på noget andet end tennis.

- Det er vigtigt. Specielt under Grand Slams, hvor man skal være her så lang tid siger Holger Rune.

Han har formået at finde en perfekt balance i tingene under Wimbledon.

- Jeg har det godt her. Det føles ikke, som om jeg har været her for evigt. Når man er et sted i lang tid, kan det godt være mentalt udmattende. Men vi har håndteret det rigtig godt denne gang, siger Holger Rune.

Forleden gav han endda sig selv lov til at snyde lidt med kostplanen, da han fejrede sejren over Alejandro Davidovich Fokina i tredje runde med en omgang fastfood fra Five Guys.

Men det var altså en engangsforestilling. Efter sejren mod Grigor Dimitrov i fjerde runde var menuen noget kedeligere.

- Sejren bliver i hvert fald ikke fejret med burgere. Den var ret tung, den Five Guys-burger, jeg fik. Jeg tror, det bliver med noget pasta eller ris og kylling, lød det fra Holger Rune på det efterfølgende pressemøde.

Om ris og kylling er opskriften på en plads i semifinalen, får vi svar på i løbet af i dag, onsdag.

Her møder han Carlos Alcaraz i kvartfinalen på Wimbledons største arena, Centre Court.

Kampen starter formentlig omkring klokken 17 dansk tid.