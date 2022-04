Favorit trækker sig med tandpine

Uregerlige visdomstænder skaber bøvl for mange mennesker, og heller ikke verdens bedste tennisspillere går fri.

Således er det årsagen til, at norske Casper Ruud må melde afbud til ATP-turneringen i Houston, som spilles i denne uge.

Det fortæller han i en video ifølge mediet Houston Chronicle.

- Hej Houston. Jeg vil bare sige, at jeg er ked af, at jeg ikke kommer til jeres turnering i år. Jeg havde virkelig set frem til det - til at komme tilbage til River Oaks for at forsøge at vinde titlen i jeres klub.

- De sidste to-tre dage har jeg haft problemer med smerter i min visdomstand, som desværre ikke går væk. Det er en svær beslutning, men jeg må hjem og få det ordnet.

- Jeg håber, at jeg kan vende tilbage en dag, og forhåbentlig kan jeg næste år være tilbage i River Oaks, siger Ruud.

I grusturneringen kunne nordmanden ellers have bygget videre på sin gode form, der i forgangne uge førte ham helt til finalen i Miami.

Det var første gang, han nåede finalen i en ATP Masters-turnering, og præstationen sendte ham en tak op på verdensranglisten, hvor Ruud nu er nummer syv.

I finalen tabte han til det spanske stortalent Carlos Alcaraz.

Ruud var topseedet i turneringen i Houston, som begynder mandag. På grund af coronapandemien er den ikke blevet afholdt siden 2019. Her tabte Ruud finalen til chileneren Cristian Garín.