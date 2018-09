Favoritfaldet fortsætter - Wimbledon-mester ude af US Open

Favoritfaldet blandt kvinderne i grand slam-turneringen US Open fortsætter.

Lørdag blev Wimbledon-mesteren og den tidligere US Open-vinder Angelique Kerber slået ud af 29.-seedede Dominika Cibulková, der vandt med cifrene 3-6, 6-3, 6-3.

Dermed er turneringens første-, anden- og fjerdeseedede spillere ude af US Open før ottendedelsfinalerne.

Kerber var ellers på rette kurs med en sejr i første sæt, men i andet sæt blev hun brudt i sine to første servepartier og tabte sættet.

I tredje sæt var historien stort set den samme. Cibulková brød to gange og kunne juble stort over sejren, der betyder, at hun nu står over for sidste års finalist Madison Keys i ottendedelsfinalen.

Hos herrerne fortsatte andenseedede Roger Federer sin kurs mod finalen. Schweizeren viste storspil i sejren på 6-4, 6-1, 7-5 over australieren Nick Kyrgios og bookede en billet til ottendedelsfinalen.

Her venter endnu en australier. John H. Millman slog Mikhail Kukushkin med cifrene 6-4, 4-6, 6-1, 6-3 og blev klar til mødet med Federer.

