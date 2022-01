Favoritter cruiser videre i Australian Open

De fleste favoritter har indtil videre kurs mod den afgørende del af tennisturneringen Australian Open i Melbourne.

Natten til lørdag og tidlig lørdag morgen cruisede hovedparten af de topseedede spillere hos både herrer og damer videre til turneringens fjerde runde for de 16 bedste.

Størst problemer havde den andenseedede hviderusser Aryna Sabalenka, der tabte første sæt til tjekken Marketa Vondrousova 4-6.

Sabalenka kæmper med implementeringen af en ny serv i sit spil. Alligevel rejste hun sig og vandt de to sidste sæt 6-3, 6-1.

- Jeg er virkelig glad, og jeg er mest af alt glad for, at jeg kun lavede 10 dobbeltfejl, siger Sabalenka ifølge AFP.

Den tidligere finalist i Australian Open og vinder af både Wimbledon og French Open, Simona Halep, knuste sikkert Danka Kovinic fra Montenegro. Det skete med cifrene 6-2, 6-1 på lidt over en time.

Syv af de ti højest seedede i damesingle er fortsat med i turneringen, som Clara Tauson natten til lørdag forlod efter et nederlag til amerikanske Danielle Collins i tre sæt.

Daniil Medvedev, der er topseedet hos herrerne, efter at Novak Djokovic ikke fik lov at stille op, slog uden problemer hollandske Botic van de Zandschulp 6-4, 6-4, 6-2 på lidt under to timer.

Russerens sejr vakte noget større glæde på tribunerne i Melbourne end sejren over hjemmebanehelten Nick Kyrgios i seneste runde.

- Ethvert forhold skal gå op og ned, så jeg synes, det er godt. Det er underholdende og reelt, siger Medvedev om det australske publikum ifølge AFP

Tredjeseedede Stefanos Tsitsipas smed et sæt mod Benoît Paire, men klarede sig også sikkert videre. Det samme gjorde niendeseedede Felix Auger-Aliassime efter en sejr i tre sæt over briten Daniel Evans.

Også i herresingle er syv af de ti højst seedede spillere stadig med i Australian Open.

Djokovic blev som bekendt udelukket, og ottendeseedede Casper Ruud trak sig med en skade inden sin første kamp. Kun tiendeseedede Hubert Hurkacz er røget ud på banen.

Danske Holger Rune tabte i første runde i herresingle, og efter Frederik Løchte Nielsens nederlag i double natten til lørdag er der ikke længere dansk deltagelse i grandslam-turneringen.