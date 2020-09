Fed test: - Selvfølgelig har Clara en chance

Clara Tausons fantastiske færd ved French Open, hvor hun efter tre sejre i kvalifikationen nu står i sin første grand slam i seniorregi, har været lidt af en forløsning af følge for hendes far og mangeårige træner.

- Jeg har jo vidst, at hun har niveauet til det. Det har hun haft siden starten af året. Men så kom corona’en, og det var rigtigt ærgerligt, fordi hun var i gang med en rigtig god rejse og klar til at tage næste skridt.

- Derfor var vi lidt usikre på niveauet, da sporten kom i gang igen, siger Søren Tauson, der ikke mindst har været imponeret af sin 17-årige datters mentale styrke undervejs.

- Jeg er supertilfreds og imponeret over den måde hun har håndteret kampene på med alle de op- og nedture undervejs. Det er jo det særegne ved tennis, at der er så mange momentumskift undervejs. At det handler om så meget mere end for- og baghånd.

At Clara runder en milepæl, er for ham af sekundær betydning. Det vigtigste er den udviklingsproces, hun er inde i.

- At hun dag efter dag spiller mod de kvalitetsspillere på den største scene, er et godt svar på alt det hårde arbejde, hun lægger i det.

- Det her er supermotiverende i forhold til arbejdet på træningsbanen, og det positive er jo, at der er så mange procenter at hente for Clara, når vi taler om at forbedre sig, siger han.

I første runde møder den danske teenager 25-årige Jennifer Brady. Amerikaneren er verdens nummer 25 og spillede forleden en tæt semifinale ved US Open mod den senere vinder, Naomi Osaka.

- Det er først og fremmest en fed kamp, hvor hun bare kan gå ind og spille frit, mener Søren Tauson.

- Brady spiller moderne kvindetennis med en kraftfuld serv og en forhånd, hun kan generere en masse spin med. Vi ville selvfølgelig hellere være havnet et andet sted i lodtrækningen, men fint nok.

Han fortæller, at Clara ikke mindst arbejder på at forbedre sin fysik.

- En spiller som Brady har en helt anden fysik end for halvandet år siden, og det er fælles for alle i Top 100, at de har en superfysik, siger Søren Tauson og tillader sig at drømme om en sensation.

- Selvfølgelig har Clara en chance. Det er jo det fantastiske ved sport. Clara kan spille på et meget højt niveau, og hun er selv optimist.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sur Holger løb tør

Efter sidste uges turneringstriumf og ni sejre i træk løb Holger Rune tør for kræfter i søndagens finale mod Timofey Skatov fra Kasakhstan i spanske Melilla.

Cifrene 6-3, 0-6, 1-6 fortæller deres eget sprog om et voldsomt skift i momentum undervejs, og hans mor, Aneke Rune, fortæller da også, at sønnen midtvejs løb tør for energi – fysisk som mentalt.

-Holger er skidesur, melder hun om hans reaktion på nederlaget.

-Han ved nemlig godt, at han rent tennismæssigt burde have vundet den kamp.

De seneste ugers succes betyder dog et spring op ad ranglisten til pladserne omkring nummer 550-580, og så tog Holger Rune lektier med sig hjem.

- Han vil i endnu bedre fysisk form, så han aldrig løber tør for energi igen. Ikke før den dag, han står i en femsætter mod Rafael Nadal i alt fald, lyder det med et blink i øjet fra hans mor.

