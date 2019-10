Federer cruiser sig til tiende titel på hjemmebane

Roger Federer er fortsat kongen af Swiss Indoors.

Søndag vandt tennisstjernen turneringen for tiende gang i karrieren, da Alex de Minaur i finalen blev besejret i to sæt med cifrene 6-2, 6-2.

Det var schweizerens 15. finaleoptræden i indendørsturneringen, der spilles i Basel.

- Det gik hurtigt, men godt. Jeg synes, jeg spillede en god kamp, siger en følelsesladet Federer efter sejren ifølge Reuters.

- Jeg synes også, Alex har spillet en flot turnering, og jeg tror, vi begge kan være tilfredse, men sikke et øjeblik det er for mig at vinde for tiende gang her i min hjemby Basel.

Alex De Minaur kunne ikke stille meget op. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Federer var fra start ovenpå og brød De Minaurs serv til 3-1, anden gang australieren havde udlægget.

Første sæt kom i hus, da Federer igen vandt i De Minaurs serv på sin anden sætbold.

I andet sæt satte den schweiziske tennisstjerne hurtigt kurs mod titlen, da han med sit tredje servebrud gjorde det til 2-0.

De Minaur kunne ikke svare igen, og kampen blev afgjort i australierens serv, da Federer på sin første matchbold lukkede kampen.

Det er Roger Federers 103. ATP-titel i karrieren. Med søndagens resultat fuldender han et hattrick af sejre i Swiss Indoors.

Ud over sejrene i 2017 og 2018 har tennisstjernen også vundet turneringen i 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 og 2015.



