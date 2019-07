Federer i magisk rekord: - Jeg glemte det - fuldstændig!

En fan mindede det schweiziske vidunder om, at han med sejren i kvartfinalen havde rundet et uhørt Wimbledon-hjørne

Første gang gik det ikke så godt.

Tjekkiske Jirí Novak vandt i fire sæt. Det var i 1999, og han var 17 år.

Anden gang var værre for den 18-årige Roger Federer. Denne gang var det Yevgenij Kafelnikov, der som sædvanlig sled sig til sejr fra baglinjen i tre sæt. Det var i 2000.

Men i 2001 lykkedes det omsider schweizeren at vinde en kamp på Wimbledons græstæppe i London.

Den for længst glemte Christophe Rochus tabte klart i tre sæt til den 15. seedede Federer. Og så var han i gang.

Efterfølgende blev det til sejre over Xavier Malisse, Jonas Björkman og giganten Pete Sampras, inden Tim Henman fik skovlen under ham i kvartfinalen.

Det er 18 år siden. Federer har vundet turneringen otte gange og står nu i semifinalen for 13. gang.

Sejren onsdag over Kei Nishikori var hans 100. i Wimbledon alene. At nå så mange sejre i Grand Slam-regi er stort. Men at gøre det i en enkelt af de fire er helt over i det bindegale.

En ung Roger Federer besejrer Pete Sampras i 2001 ved Wimbledon. Måske historiens største tronskifte i international sport. Sampras var forsvarende mester med syv sejre i de otte foregående forsøg. Han skulle aldrig vinde turneringen igen. Federer vandt i 2003 den første af foreløbig otte Wimbledon-titler. Foto: Dave Caulkin/AP/Ritzau Scanpix

Mens pulsen var på vej ned fra 70 til 25, da han skrev autografer efter opgøret, mindede en fan på tilskuerpladserne ham om milepælen. Ellers havde Federer ikke skænket det en tanke.

- Mens jeg er ved at skrive, er der en fyr der siger: 'Tillykke med de 100'. Gud ja, det var jeg ikke klar over. Det glemte jeg, fortalte han efterfølgende ifølge Metro.

100 sejre i Wimbledon. Det har ingen gjort før ham. I nogen Grand Slam-turnering.

- Det er noget særligt, vil jeg sige. Det er mange år, jeg er kommet her. Jeg tænkte ikke på det under kampen. Eller...faktisk slet ikke. Ikke på noget tidspunkt.

- Jeg glemte det. Men det er dejligt, for når jeg kigger tilbage på dem, er der altså nogle helt vildt seje imellem. 100 sejre her...hvem ville have troet det? I hvert fald ikke mig, sagde han smilende.

Nu venter Rafael Nadal i semifinalen. Det er 40. gang, de to tørner sammen. Hvis de vil have rekorden for flest indbyrdes opgør, er der dog et stykke vej endnu. Martina Navratilova og Chris Evert mødtes 80 gange 1973-1988...

