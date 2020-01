Federer i problemer: Nu svarer han på Thunberg-kritik

Klima-aktivister har opfordret til at tennis-legenden vågner op og gør noget ved sit samarbejde med Credit Suisse, der anklages for at have støttet produktionen af fossile brændstoffer

Normalt kigger Roger Federer sig kun over skulderen efter Rafael Nadal og Novak Djokovic, som lurer på at udligne rekorden for flest Grand Slam-sejre, men nu må han nok lige se sig for en ekstra gang.

Tennis-legenden har nemlig rod i klimaregnskabet.

Schweizeren har været dygtig til at navigere igennem karrieren uden at gøre sig for upopulær, men samarbejdet med landsmændene i Credit Suisse har alligevel formået at give ham uønsket opmærksomhed på de sociale medier.

Klima-aktivisten Greta Thunberg og organisationen '350.org Europe' har opfordret tennis-stjernen til at 'vågne op'.

'Siden 2016 har Credit Suisse leveret 57 milliarder dollars til virksomheder, der leder efter nye fossile brændstoffer - noget der ikke er foreneligt med #ClimateAction. Roger Federer støtter du op om dette?', spørger '350.org Europe i tweetet, der også er blevet delt af Greta Thunberg.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

Samarbejdet mellem Federer og Credit Suisse fik i 2018 aktivister til at markere deres utilfredshed ved at omdanne bankens kontorer i Geneve og Lausanne til tennisbaner. Aktionen førte følge Reuters en bøde på cirka 150.000 kroner med sig i, men den vil de invaderende tennisspillere ikke betale, og i disse dage skal de derfor for retten.

Federer vil tage en dialog med Credit Suisse efter kritik fra klimaaktivister. Foto: Edgard Garrido/Ritzau Scanpix

Federer svarer på kritikken

Kritikken fra de unge aktivister falder ikke for døve ører hos tennis-stjernen.

- Jeg tager truslen om klimaforandringer meget alvorligt især, når min familie og jeg er ankommet til Australien midt i skovbrandenes ødelæggelser. Som far til fire børn og en stor støtter af universel uddannelse har jeg stor beundring og respekt for den unge klimabevægelse, og jeg er taknemmelig for, at de skubber os alle til at overveje vores handlinger og finde innovative løsninger.

- Jeg forpligter mig til at bruge denne privilegerede position til at tage en dialog med mine sponsorer om vigtige emner, siger Roger Federer i et svar til Reuters.

Tennis-legenden er i gang med forberedelserne til Australien Open og skal inden turneringen deltage i en opvisningskamp sammen med blandt andet Caroline Wozniacki, Serena Williams og Rafael Nadal for at samle penge ind til ofrene fra Australiens skovbrande.

