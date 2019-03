Federer når ufattelig milepæl

Tennisikonet Roger Federer rundede lørdag endnu en milepæl i karrieren.

Således triumferede han i Dubai Championships og snuppede dermed sin titel nummer 100 i single.

Det har kun amerikaneren Jimmy Connors gjort før ham.

I finalen sejrede Federer mod den græske komet Stefanos Tsitsipas med cifrene 6-4, 6-4.

Det blev en kamp med meget få servegennembrud og i det hele taget få åbninger til at bryde.

Federer udnyttede dog, at Tsitsipas lige skulle serve sig varm i begyndelsen. Således brød schweizeren i kampen første parti efter at have vundet fire bolde på stribe.

Federer fik først problemer, da han ved stillingen 5-4 skulle serve sættet hjem. Han servede sig ellers på 40-0, men misbrugte alle tre sætbolde, og Tsitsipas spillede sig i stedet frem til to breakbolde.

Dem formåede han dog ikke at udnytte, og så vandt Federer på sin fjerde sætbold.

I andet sæt var begge spillere kliniske i egen serv og gav intet væk indtil stillingen 4-4. Her spillede Federer sig frem til sættets første breakbold og udnyttede den prompte.

Herefter servede han sejren hjem med et rent parti.

Den 37-årige Federer rangerer som nummer syv i verden, men har udsigt til avancement efter triumfen i Dubai.

