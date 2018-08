Federer og Djokovic skimter drømmefinale og 46. møde

Med deres 45 indbyrdes møder står Roger Federer og Novak Djokovic for en af tennissportens største rivaliseringer i nyere tid, men faktisk skal man helt tilbage til januar 2016 for at finde deres seneste indbyrdes kamp.

Det kan nemt ændre sig natten til søndag dansk tid, for de to stjerner har begge spillet sig frem til semifinalerne ved ATP-turneringen i Cincinnati, hvor de begge indtager favoritrollen.

I særlig grad Federer, der i sin semifinale skal møde David Goffin fra Belgien. Schweizeren banede sig vej til dette stadie med en sejr over landsmanden Stan Wawrinka med cifrene 6-7, 7-6, 6-2.

Kampen blev undervejs afbrudt i 21 minutter på grund af storm og lyn, men da spillerne kunne genoptage spillet i tredje sæt, var Federer skarpest og tog kampens første servegennembrud.

- Det er ret unormalt at måtte afbryde på grund af lyn. Jeg vidste ikke, om det ville blive enden på aftenen, eller om vi kunne komme tilbage. Men jeg kom tilbage med ny energi til tredje sæt, siger Roger Federer.

Tidligere på dagen havde Federer også spillet sin ottendedelsfinale, hvor det blev til sejr på 6-1, 7-6 over Leonardo Mayer.

Den anden semifinale bliver et anliggende mellem Djokovic og kroaten Marin Cilic.

Også Djokovic måtte igennem to kampe fredag, inden pladsen i semifinalen var indløst.

Djokovic vandt først med 2-6, 6-3, 6-4 over den forsvarende mester fra Bulgarien, Grigor Dimitrov, inden han besejrede den hårdtservende canadier Milos Raonic 7-5, 4-6, 6-3.

Med en sejr i semifinalen vil Djokovic være klar til sin sjette finale i turneringen, hvor han dog stadig har til gode at stryge helt til tops.

- Jeg har spillet fem finaler her, men jeg vil gerne vinde titlen. Jeg har masser af motivation og er i en god position, siger Novak Djokovic.

Turneringen er en del af den amerikanske hardcourt-sæson, der kulminerer med grand slam-turneringen US Open fra 27. august.

