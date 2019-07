Federer overvinder skidt start og når semifinalen

Tennisstjernen Roger Federer rundede onsdag en milepæl på vejen mod semifinalerne i Wimbledon.

Med en sejr over japanske Kei Nishikori nåede schweizeren op på 100 sejre gennem karrieren i græsturneringen syd for London.

Den tredjeseedede Federer tabte første sæt, men vandt opgøret med 4-6, 6-1, 6-4 og 6-4 over Nishikori.

I semifinalen har han udsigt til at møde sin mangeårige rival, spanieren Rafael Nadal, der onsdag aften møder amerikaneren Sam Querrey om en plads videre i turneringen.

Den 37-årige schweizer har vundet Wimbledon otte gange. Første gang i 2003 og senest for to år siden. Rafael Nadal er to gange gået hele vejen.

Sidste års vinder, verdensetteren Novak Djokovic, spillede sig tidligere onsdag i semifinalen og skal kæmpe mod Roberto Bautista Agut fra Spanien om en plads i søndagens finale.

