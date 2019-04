Federer rasende: Det er gået alt for langt

Roger Federer raser over det tennistøj, han har haft på i mere end to årtier

Det er et år siden, at Roger Federer droppede Nike som tøjsponsor efter mere end 20 års samarbejde. Nu viser den schweiziske verdensstjerne nye interesseområder og langer hårdt ud efter tøjet.

- For at være ærlig, så føler jeg, at vi har noget forfærdeligt udseende på vores tennistøj somme tider, siger Federer ifølge Blick til magasinet Women's Wear Daily.

- De er gået for langt i den forkerte retning. De vil have det til for meget at ligne sådan en moderne tennistrøje, og det er fuldstændig forkert set med designøjne.

- Som om en lastbil er kørt over den. Ellers forsøger de med funky grafik, og i en sport som tennis med al den historie, så er det...du ved tennispoloen er meget ikonisk, lyder det fra Federer.

Ind til slutningen af marts havde Nike rettighederne til at bruge tennisstjernens 'RF'-logo, men det er slut nu, og Federers nye tøjsponsor modefirmaet Uniqlo kan i stedet overtage.

Federer er glad for heller ikke længere at skulle bære Nike-træningsdragter til pressemøder.

- Det er dejligt endelig at kunne se godt ud, siger Federer.

Vi smider da lige en lyserød stribe og en sort stribe skråt på tværs, har de nok tænkt hos Nike i en af de trods alt knap så kontroversielle Nike-trøjer. Foto: Photo Anne Parker International Sports Fotos

Lindsey er helt færdig: Nu venter vilde ting

Tennis-kongen afslører: 'Jeg er cheerleader nummer 1'

Spærrer øjnene op over tennis-sensation: Især på grund af fornavnet...

ESPN erfarede i sommer, at Federers aftale med Uniqlo kommer til at indbringe tennisstjernen næsten to milliarder kroner (!) (300 millioner dollars, red.) over en ti-årig periode. Til sammenligning har aftalen med Nike de senest 24 år sikret Federer omkring 750 millioner kroner. (116 millioner dollars, red.), så stjernen mere end fordobler sin indtjening på det område.

Japanske Uniqlo åbnede fredag sin første butik i København, og spørgsmålet er, hvad Federer fremadrettet gør med valget af sko.

Det japanske tøjfirma producerer nemlig ikke sko, så her må Federer fortsat nøjes med Nike, hvis de da vil kendes ved ham efter de hårde udtalelser.

Husker du Borg, Becker og McEnroe: Her er alle skandale-stjernerne i dag

Verdens bedste 15-årige: Rundt om stortalentet Holger Rune