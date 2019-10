Fejer alle rygter af bordet

Ifølge den danske tennistræner og kommentator Michael Mortensen er der ikke udsigt til et karrierestop for Caroline Wozniacki, selv om der bliver spekuleret i, om den danske tennisstjerne vil lægge ketsjeren på hylden

Der har i den seneste tid været spekuleret gevaldigt i, hvorvidt Caroline Wozniacki vil indstille sin tenniskarriere efter denne sæson. Nu fejes rygterne om et karrierestop dog af bordet.

For ifølge det australske medie Herald Sun stiller den danske tennisstjerne efter nytår op i den nye turnering Kooyong Classic.

I hvert fald bekræfter arrangørerne af turneringen over for mediet, at både Caroline Wozniacki og Maria Sharapova vil være blandt de deltagende spillere, når Kooyong Classic afvikles 14. januar 2020.

- Kooyang fans har set deres andel af de bedste mandlige spillere. Nu er det tid til se disse to. Derfor byder vi velkommen til to tidligere nummer et på kvindernes verdensrangliste, som begge er massive stjerner i sporten, siger turneringsarrangør, Peter Johnston ifølge Herald Sun.

Turneringen skal fungere som en sidste forberedelse frem mod den store Grand Slam Australia Open, som traditionelt set bliver afviklet i januar måned.

- Med Australiens optimeret tenniskalender i sommeren, vil AgBioEn Kooyang Classic være en perfekt mulighed til at sørge for at give spillerne, der stiller op til Australia Open en sidste opvarmningsturnering, lyder det fra arrangøren.

Og der er heller ikke ligefrem noget, der tyder på et farvel til tennisbanen hos Wozniacki, mener den danske tennistræner og tenniskommentator Michael Mortensen.

- Jeg tror, at hun spiller en del turneringer i 2020, for der er også OL, og jeg tror gerne, hun vil gøre en god figur til OL, og det kræver jo, at hun spiller nogle turneringer, siger Michael Mortensen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Så jeg er næsten overbevist om, at hun tager en sæson mere. Måske ikke med så mange turneringer som tidligere, men hun vil være at finde på WTA Touren næste år, tror jeg.

Den danske tennisekspert er samtidig overbevist om, at Caroline Wozniacki gerne vil betale tilbage til hendes mange fans, selv om karrieren efterhånden lakker mod enden for den 29-årige danske stjerne.

- Jeg tror, at hun har det på den måde, at hun gerne vil rejse verden rundt til nogen turneringer og ligesom takke alle tennisentusiasterne for den support, som hun har fået, og jeg tror derfor, hun vil vælge de turneringer, som hun synes har været betydningsfulde for hende. Jeg tror, hun gerne vil tage en pæn afsked med alle hendes fans, lyder det fra den danske tennisekspert.

Artiklen fortsætter under billedet:

Caroline Wozniacki ser ud til at fortsætte sin tenniskarriere. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki har selv tidligere været ude og nedtone rygterne om et muligt karrierestop. Rygterne har ellers været mange, efter det kom frem, at den danske tennisstjerne led af kronisk ledegigt.

Men det generer hende ikke nok til at stoppe karrieren. Caroline Wozniacki har tværtimod tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at sygdommen er med til at motivere hende til at fortsætte med at spille tennis. I forbindelse med US. Open i år fortalte hun følgende:

- Det har jeg jo allerede gjort med China Open. Men det kunne da være fedt at vinde en grand slam her. Det er helt sikkert en motivationsfaktor for mig, lød det fra den 29-årige tennisstjerne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Wozniackis egen lejr, men hendes agent, Mikkel Nissen, er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

