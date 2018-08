Fejl på fejl: Mat Wozniacki ude af US Open

NEW YORK (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki måtte for andet år i træk forlade sin favoritturnering, US Open, allerede i anden runde efter et overraskende nederlag til ukrainske Lesia Tsurenko på 4-6, 2-6.

Ofte er det en hardhitter med stor dagsform, der sender hende ud af en grand slam, men denne gang tabte en mat, rådvild og usædvanligt flittigt fejlende verdens-toer til en modstander uden store våben.

Danskeren, som ellers elsker aftenkampene på Billie Jean King Tennis Center, var helt uden udstråling og helt uden timing. En sjældent dårlig indsats, der i den grad vidnede om mangel på kamptræning.

Tyve uprovokerede fejl med forhånden og 11 med baghånden taler sit eget, tydelige sprog om præstationen.

Og på den mere offensive side var hverken serv eller retur skarpe, ligesom hun havde svært ved at få rigtigt bid i grundslagene på en bane, der udefra så lidt langsom ud.

Klokken var 21.08, da danskeren gik ind på det spritnye Louis Armstrong Stadium, og modtagelsen efterlod ingen tvivl om, at hun var publikumsfavoritten.

Og hun fik en rigtig fin start på kampen. Efter et indledende serveparti, der blev taget sikkert hjem, kom de to ud i et noget længere, ukrainsk af slagsen.

Tsurenko virkede en lille smule præget af den store scene, og det kom ikke mindst til udtryk i en række dobbeltfejl. Hun lobbede ud på Wozniackis første breakbold.

Men et break er ikke meget værd, hvis man ikke kan følge op i egen serv. Og det kunne danskeren, der nu pludselig så lidt kamprusten ud, desværre ikke.

Caroline Wozniacki begik fejl på fejl . Foto: AP

Lesia Tsurenko jubler, da sejren er hjemme. Foto: AP

I næste parti fortsatte dobbeltfejlene fra ukraineren, men flere gange var Wozniacki uskarp, når hun skulle returnere en andenserv. På den fjerde breakbold lykkedes det dog at presse en fejl ud af modstanderens baghånd, og så var hun foran 3-1.

Det var åbenbart ikke nogen fordel at serve i kampen, for kort efter var det Wozniackis tur til at levere en breakbold via en dobbeltfejl. Den udnyttede verdens nummer 36 med en hvinende vinder ned langs linjen fra favoritvåbnet, baghånden.

Caroline Wozniacki server. Foto: AP

Herefter modtog Lesia Tsurenko behandling på sin højre arm, mens hendes modstander ventede med ispose om halsen. For selv om temperaturen var faldet til under 30 grader, var luftfugtigheden tydeligvis en besværlig faktor.

Og så holdt ukraineren pludselig serv, da hun straffede en kort forhånd fra Wozniacki, der slet ikke havde fundet nogen rytme i sine grundslag og slet ikke dikterede i duellerne. Forhånden var uden timing, og selv baghånden leverede nemme fejl.

Heller ikke førsteserven var skarp, og for tredje gang i træk smed hun sin serv til 3-4.

Ukraineren Lesia Tsurenko. Foto: AP

Foto: AP

Generelt var kampens kvalitet ikke det flotte stadion værdigt. Til gengæld fik Wozniacki tilkæmpet sig tre breakbolde. På den første fløj forhånden ud. Den næste, som hun skaffede sig via en skarp vinklet forhånd, blev sendt i nettet med samme forhånd. Den fejlede igen på den tredje, hvor hun fik en ellers medgørlig andenserv, og så kunne Tsurenko flugte sig foran 5-3. Hendes fjerde parti i træk.

Wozniacki, der igen og igen forsøgte sig med ballonbolde, fik reduceret, men det var en stakket frist. På ukrainerens første sætbold slog danskeren sin forhånd ud – på en andenserv – og så var det timelange, første sæt væk.

Fire vindere og 24 uprovokerede fejl fortalte historien ret præcist.

Tsurenko fik igen behandling, mens Wozniacki bad om en toiletpause.

Lesia Tsurenko beats #2 Caroline Wozniacki 6-4, 6-2, and it just didn't feel even that close.



Winners/unforced:



Tsurenko: 20/38

Wozniacki: 6/35#USOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 31. august 2018

Det lettede tilsyneladende så meget, at hun åbnede andet sæt med et sikkert serveparti, men hun fik ikke rigtig udfordret modstanderen i det næste.

Der kom stadig mærkelig fejl fra forhånden, men til gengæld leverede den en smuk stopbold, ligesom førsteserven fik en anelse mere krudt, da hun bragte sig på 2-1.

I næste serveparti var den dog helt gal. Fejl fulgte fejl, og hun blev brudt, da hun sendte en høj baghånd ud over baglinjen.

Tsurenko bragte sig på 4-2, men publikum forsøgte at heppe Wozniacki tilbage på sporet.

Farvel og tak. Danskeren er ude af US Open. Foto: AP

Et langt, nervøst serveparti blev tabt, da hun slog en harmløs baghånd i nettet, og så kunne ukraineren gå ud for at serve kampen hjem.

Hun var formentlig godt nervøs, men hun fik desværre hjælp, der slog sine første to servereturneringer ud med forhånden og kort efter slog en slice i nettet.

På sin første matchbold fulgte Tsurenko sin serv op med en forhåndsvinder ned langs linjen.

I tredje runde lørdag møder hun tjekkiske Katerina Siniakova.