Fik 431.000 kroner for en halv time

Clara Tauson modtager 431.000 kroner for at stille op til Wimbledon. Det blev dog blot til fem partier, inden hun trak sig efter 30 minutter

Der er mange penge i tennis og især til grand slam-turneringer.

I single til Wimbledon modtager alle spillere, der ryger ud i første runde, 50.000 britiske pund - svarende til 431.000 kroner.

Det er dermed også beløbet, som danske Clara Tauson kan se frem til, efter hun måtte trække sig med en skade mandag aften på det legendariske tennisanlæg.

Kampen varede blot 30 minutter, hvilket giver 14.366 kroner i minuttet til den danske stjerne.

19-årige Tauson havde ikke spillet en tenniskamp siden 29. april på grund af problemer med ryggen. Det var netop også ryggen, som hun tog sig til på bane 6 efter blot tre partier. Hun modtog behandling af en fysioterapeut og forlod så banen i flere minutter.

Efterfølgende kom hun tilbage og spillede et par partier mere, men det var ikke muligt at fortsætte. Tauson tog de tunge skridt op mod nettet for at erkende nederlaget og give hånd til japanske Mai Hontama.

