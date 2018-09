Fik drøje hug for satire af Serena: Svaret fra hans arbejdsgiver er mesterligt

Mark Knight er satiretegner for avisen Herald Sun. Da Serena Williams lørdag havde tabt US Open-finalen til Naomi Osaka og undervejs flippede ud på såvel dommer som overdommer, kriblede det i fingrene på ham.

Det gjorde ikke sagen sværere for ham, da hun efterfølgende følte sig sexistisk behandlet.

Herald Sun udkom efterfølgende med en tegning, hvor hun rasende tramper på sin ketsjer, mens kampens dommer i baggrunden ses appellerende til Osaka med taleboblen: Kan du ikke bare lade hende vinde?

Det medførte ikke just ros over hele linjen. Fremtrædende personligheder som J.K. Rowling og Nicki Minaj har været ude og kritisere såvel tegner som avis.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 10, 2018

- Godt arbejde med at reducere en af de største levende sportskvinder til racist og sexist og samtidig gøre en anden stor sportskvinde (Osaka, red.) til et ansigtsløst fjols, skrev Harry Potter-forfatteren.

Her er tegningen, der har fået stor opmærksomhed. Tegning: Mark Knight/Herald Sun

Den gider Herald Sun ikke have hængende på sig.

Så onsdag tog de til genmæle der, hvor det er mest synligt: Forsiden.

'Det bliver meget kedeligt'

Mark Knight fylder det hele. Eller...hans tegninger gør.

- Hvis de selvudnævnte censorer af Mark Knight får deres vilje med hans Serena Williams-tegning, bliver vores nye politisk korrekte liv meget kedeligt, skriver avisen under overskriften 'Velkommen til PC-verden' - med PC stående for politisk korrekt.

Og så er der ellers tegninger af USA's præsident, Donald Trump, Hannibal Lechter, Nordkoreas leder, Kim Jong-un og sågar også Australiens egen premiereminister, Scott Morrison. Alle tilsat et forbud, som det ville være, hvis kritikerne fik deres vilje. Sarkastisk og uforskammet.

Damon Johnston, der er redaktør på Herald Sun har været ude og bakke Mark Knight op efter kritikken:

- Tegningen mobber med rette tennislegendens ringe opførsel. Mr. Knight har alles fulde opbakning, er han citeret for at sige.

Serena Williams tabte finalen i to sæt til den blot 20-årige Osaka med 6-2, 6-4 men blev undervejs idømt advarsler for at blive coachet fra tribunen, hvilket hun ikke forstod et mug af og brokkede sig højlydt.

Da hun senere smadrede en ketsjer i 2. sæt, fik hun en ny advarsel. Det brokkede hun sig også over, og det afstedkom advarsel nummer tre, der betød et tabt parti. Det hjalp ikke hendes sag, at hun undervejs kaldte dommeren en tyv og sexistisk.

Alligevel er opbakningen til stjernen stor.

Især nu, hvor man har kunnet pege fingre af Mark Knight og dennes tegning.

Jesse Jackson, amerikansk borgerrettighedsforkæmper i USA, har kaldt den foragtelig, mens australsk-fødte Ben Simmons, der i år er kåret som NBA-rookie of the year, har sagt:

- Det er respektløst at behandle Serena Williams, der har vundet 23 Grand Slam-titler, på den måde. Det er i sandhed skuffende. Som australier er jeg meget skuffet, skriver han på Twitter.

En konsekvens for Mark Knight har dog været, at han er blevet udsat for meget hård kritik på sine profiler på de sociale medier, hvorfor han har set sig nødsaget til at lukke for dem.

