Fik hul på bylden: - Det var fedt

Holger Rune glæder sig over endelig at have fået sin første sejr på græs og fortæller, hvor den store udfordring ligger lige nu

Holger Rune har ikke været bedste venner med græsset, men tirsdag fik den danske verdensstjerne hul på bylden og vandt sin første seniorkamp på det grønne underlag.

Ved ATP 500-turneringen i Queen's Club i London blev det nemlig til en sejr i to sæt over amerikanske Maxime Cressy, og det glæder danskeren, der spiller ottendedelfinale onsdag eftermiddag.

- Jeg mener jo mit spil ligger godt til græs, så jeg synes, jeg skal vinde kampe på græs også. Det var fedt at få hul igennem i går med den første sejr, skriver Holger Rune i en sms til Ekstra Bladet.

- Det er svært at spille mod en kanonserver som Cressy, generelt og særligt på græs. Man får ikke mange muligheder, så man skal være klar til at hugge til, når åbningen kommer. Det var jeg god til i går. Det var jeg tilfreds med.

Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Særligt fokuspunkt

Græsunderlaget er en speciel udfordring, der kræver nogle særlige bevægelser, og det har op til årets første græsturnering været et stort fokuspunkt for Holger Rune.

- Man skal ligge virkelig lavt i benene på græs. Bolden hopper måske max en meter over jorden, og hvis du går efter et rent træf, så skal man altså virkelig langt ned i knæ. Rigtig langt ned. Så det har jeg arbejdet på, skriver han.

- Det er vigtigt, at der arbejdes teknisk rigtigt, for mange får problemer med knæene efter græs. Det er også tungere at bevæge sig på græs - blødt og tungere. Og målet er, at jeg skal kunne flytte mig ekstremt hurtigt frem i banen og sideværts naturligvis.

Holger Rune får mulighed for at blive endnu mere komfortabel på græsset i London, når han onsdag igen er i aktion i Queen's Club i London.

I ottendedelsfinalen står danskeren over for britiske Ryan Peniston, der noget overraskende besejrede franske Ugo Humbert. Peniston indtager en placering som nummer 265 i verden og er med i London på et wildcard.

Opgøret er sat til at gå i gang omkring klokken 17.00.