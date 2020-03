Fik råd af Piotr Wozniacki: Det skal laves om

Resultatmæssigt har indledningen på hans første år som senior været en hård start for sidste års bedste juniorspiller i verden, 16-årige Holger Rune.

Det er blevet til nederlag i to sæt i Ny Caledonien, New Zealand, Uruguay og to gange i Florida, før han i sidste uge fik hentet en sejr i tyrkiske Antalya.

Han sætter da også lidt blandede ord på den samlede oplevelse, da Ekstra Bladet møder ham i Holbæk, hvor Davis Cup-holdet gør klar til weekendens opgør mod Puerto Rico.

- Det har været udfordrende, inspirerende og meget lærerigt, synes jeg.

- Jeg har været lidt forvirret, men jeg synes, jeg er ved at komme ind i en udmærket rytme, siger Holger Rune, som da også er blevet kastet for løverne fra start i stærkt besatte turneringer.

I Auckland havde han lejlighed til at tale med det endnu aktive Team Wozniacki og fik et godt råd med sig.

- Piotr påpegede en ting, som han ville lave om. Nemlig at jeg generelt skal fokusere mere på de positive ting. For eksempel evaluerer man i rigtig tid lang efter en tabt kamp og fokuserer på, hvad man kunne have gjort bedre.

- Vinder du, er det en kort evaluering, ’skide godt’ og videre. Han mener, at det gode er vigtigere at tage med, fordi det skaber en følelse af, at man fremad kan bruge de ting, der er lykkedes for en. Det har jeg taget til mig, fortæller Holger Rune, hvis indgroede nysgerrighed på sporten har givet masser af nyt rejsegods.

- Jeg iagttager meget. Det er jeg nødt til, for jeg er jo stadig ung. Det er fedt at blive inspireret, men man skal heller ikke blive overinspireret. Jeg skal finde en balance mellem at holde fast i mig selv og så plukke de små, gode ting, der kan optimere mit spil og min karriere.

En koncentreret Holger Rune under onsdagens træning. Foto: Lars Poulsen

- Det har været sjovt at se, hvordan seniorspillerne agerer på banen. Jeg kan på det mentale plan lære noget af, hvor rolige de forholder, selv om de lige har tabt meget vigtige point. Og så har jeg fået trænet med en masse gode spillere undervejs.

Set udefra kan han virke lidt hårdt matchet i så ung en alder, men for at score point, skal der nogle gange takkes ja til en wildcard, når det byder sig.

- Jeg kunne godt vente lidt på at gøre det, men så føler jeg, at jeg måske sætter mig selv lidt tilbage.

- Jeg har niveauet, føler jeg, men jeg skal finde ud af at kunne spille på det niveau og tro på, at det er godt nok til at vinde. Jeg skal ikke prøve at spille bedre, end jeg kan, for så går det altid galt.

- Det handler om at tro på mig selv, tage de rigtige beslutninger og selvfølgelig også vælge de rigtige turneringer. Jeg blander mig lidt, men ellers er det min mor og min træner, der prøver at føle, om jeg er klar til en udfordring.

Trods øretæverne er han da også mere end fortrøstningsfuld.

- Det er da ikke fedt at tabe, men sådan er sporten jo. Da jeg startede på ITF-junior mod nogle meget store drenge, var det også udfordrende, så jeg har prøvet det før, men jeg er kommet igennem det to gange i min karriere, så det gør jeg også igen.

Holger Rune med sin mor, Aneke, og Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen Foto: Lars Poulsen

Også fra holdets mere rutinerede kræfter, Mikael Torpegaard og Frederik Løchte Nielsen, er der gode råd at hente for Holger Rune. Foto: Lars Poulsen

Også i Holbæk er der gode råd at hente hos mere rutinerede kræfter, ikke mindst hos hans holdkaptajn, den tyve år ældre Frederik Løchte Nielsen.

- Lige nu er det vigtigt, at Holger finder en klar retning for, hvordan han vil spille tennis, og finder ud af, hvordan det er at være seniorspiller, siger han.

- Hvordan finder jeg en rutine og lægger en professionel tilværelse op? Hvad skal jeg gøre for at få min tennis ud?

- Han har jo stadig mange år foran sig og er meget ambitiøs, og den bedste måde at få sin tennis ud på er ved at fokusere på at blive så god som muligt.

Løchte mener ikke, at det skader at blive matchet til grænsen.

- Det tror jeg ikke. Han skal bare kaste sig ud i det meste. Det handler mest om planlægning og timing. Det skal han og hans team finde ud af. Den bedste måde at finde grænsen på, det er at krydse den nogle gange.

- Rent niveaumæssigt er det fint, at han prøver alt. Jeg er ikke så bekymret for det mentale, for han har et godt hoved og er god til at komme sig efter et nederlag.

- Tennismæssigt kan han jo det hele, så det handler mere specifikt om, hvad der skal til for at gøre sig gældende over en længere periode. Det har hans hold helt styr på, tror jeg.

Mikael Torpegaard og Holger Rune fik givet hinanden et fint træningspas forud for Davis Cup-kampen i Holbæk. Foto: Lars Poulsen

Holdet anden single-spiller, 25-årige Mikael Torpegaard, har taget en helt anden rute ved at gå collegevejen i Ohio og har i et par år satset fuldt på tennis.

- Det er enormt imponerende, hvad han har opnået som junior, og ser du statistisk på det, er der ret mange af dem, der har vundet grand slams som junior, der går op og gør det godt i Top 100, siger han.

- Men man må også give det den tid, det skal have. Gennemsnitsalderen i Top 100 er 28 år nu, så han skal tage det roligt og stole på processen. Han har gode folk omkring sig og alle muligheder for at gøre det godt.

- Han har også et godt hoved, og jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal gå.

- Alle er forskellige, men hvis der er noget, jeg kan sige til ham, så er det at der kommer hårde periode, hvor du i fem-seks turneringer i træk taber i første runde. Hvis du så synes, at det hele er noget juks og ikke bliver ved, så kommer du ingen vegne.

- Det er utroligt vigtigt at tage med- og modgang med samme mindset, ellers bliver du syg i hovedet derude med alle de uger, du rejser rundt om året.

- Og så skal han være ligeglad med, hvad folk, der ikke betyder noget for hans karriere, siger undervejs, mener Mikael Torpegaard.

Han og Holger lægger formentlig ud i de to singler mod Puerto Rico fredag.

