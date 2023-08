Fik råd af Serena Williams: - Hun støtter mig i alt

Ekstra Bladet er på plads i New York, forud for US Open, hvor hele tre danskere deltager. Og en ting står klart, amerikanerne er helt vilde efter Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki søgte råd hos sin gode veninde Serena Williams, inden hun besluttede sig for at vende tilbage til tennisverdenen

I juni smed Caroline Wozniacki en bombe, da hun annoncerede, at hun ville gøre comeback på tennisbanen.

I tre og et halvt år var hun helt væk fra sporten, hvor hun i stedet brugte tiden på at stifte familie med ægtemanden David Lee.

Serena Williams bakkede op om Caroline Wozniackis beslutning. Foto: Chris Symes/Ritzau Scanpix

Derfor var det heller ikke nogen nem beslutning for hende at gøre comeback, og hun søgte derfor råd hos veninden Serena Williams, inden hun tog beslutningen.

Den 23-dobbelte grand slam-vinder blev selv mor i 2017 og fortsatte karrieren indtil sidste år.

- Jeg tog en samtale med Serena for noget tid siden. Hun støtter mig i alt, hvad jeg gør. Hun syntes, det var virkelig sejt, at jeg ville gøre comeback, siger Caroline Wozniacki på et pressemøde i forbindelse med forberedelserne til US Open.

Serena Williams og Caroline Wozniacki har et langvarigt venskab bag dem efter adskillige år på WTA-touren sammen. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Alle er forskellige

Men selvom det ikke er første gang, at en kvinde er kommet tilbage til WTA-touren, kan man ikke sammenligne Caroline Wozniackis situation med tidligere tilfælde.

- Alle er så forskellige. Måden, Elina Svitolina gør det på. Måden, Serena gjorde det. Måden, jeg gør det på. Vi er alle forskellige slags mennesker.

- Jeg synes, det er fedt, at man vælger sin egen vej. Mest af alt er jeg bare stolt af, at vi er et par mødre på touren, der har banet vejen for den fremtidige generation. Vi har vist, at det er muligt at tage en pause, få en familie og komme tilbage. De her kvinder har vist, at man stadig kan spille på et meget, meget højt niveau, lyder det fra Caroline Wozniacki.

Der var stor interesse for Caroline Wozniacki, da hun holdt pressemøde forud for US Open. Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki skal i aktion ved US Open natten til tirsdag, hvor hun møder russeren Tatiana Prozorova, der er 19 år og ligger nummer 229 på verdensranglisten.