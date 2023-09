Fik særlig video lige efter kampen: Råbte ad tv'et

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde i US Open efter en sejr i tre sæt over Jennifer Brady

Æblet falder ikke langt fra stammen.

Det kan man roligt sige gør sig gældende i Caroline Wozniackis og datteren Olivias tilfælde.

Tennisstjernen har tidligere fortalt om, at toårige Olivia er blevet fuldstændig bidt af tennis ligesom sin mor.

Uheldigvis for lille Olivia har Caroline Wozniackis kampe indtil nu ligget sent om aftenen og efter hendes sengetid.

Men fredagens kamp mod Jennifer Brady blev allerede spillet klokken omkring klokken 15 om eftermiddagen, og dermed kunne Olivia endelig følge sin mor i aktion.

- Hun så lidt i fjernsynet. Jeg fik et par videoer, hvor hun stod og råbte ad tv'et: 'Go, mommy! Go, go!' siger Caroline Wozniacki på pressemødet efter kampen.

Kan ikke sidde stille

Olivia har dog stadig til gode at komme på stadion og opleve sin mor live.

- Hun kan ikke sidde på et stadion i en hel kamp. Det ville være umuligt for hende at sidde stille. Det er fem minutter, og så tror jeg godt, hun vil spille selv. Så hun er på hotellet, og hun nyder det, fortæller Caroline Wozniacki.

Sønnen James på under et år har stadig ikke helt fundet ud af, hvad tennis egentlig er.

- James, han er glad som altid. Jeg tror ikke rigtig, han forstår, hvad der sker omkring ham. Men det var fedt, at Olivia lige så med, siger hun.

Caroline Wozniacki vandt kampen mod Jennifer Brady i tre sæt med cifrene 4-6, 6-3 og 6-1.

Dermed er hun klar til fjerde runde i turneringen og skal i aktion igen søndag, hvor hun møder Coco Gauff.