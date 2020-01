Fik stikpille af Caroline: Nu giver hun igen

Bølgerne efter Caroline Wozniackis utrolige comeback mod Dayana Yastremska skvulper endnu.

Efter kampen sagde den danske tennisstjerne, at det ikke overraskende hende, da Dayana Yastremska ved 5-4 til Caroline kaldte på fysioterapeuten.

- Nej, for det gør hun i næsten hver eneste kamp, så jeg var klar på det. Jeg tror ikke, der var noget galt med hende, for hun løb udmærket lige inden, men det gjorde hun selvfølgelig for at prøve at bryde min rytme, sagde hun på pressemøde til blandt andre Ekstra Bladet.

Caroline Wozniacki var bagud 5-1 i første sæt, men klarede sig alligevel videre i to sæt. Foto: John Donegan/AFP/Ritzau Scanpix

Den kommentar er foreholdt den 19-årige ukrainer, der er hurtig i replikken. Først fortalte hun, at hun tidligere i kampen overvejede at hidkalde hjælp.

- Hvis jeg virkelig ville forsøge at bryde hendes rytme, så havde jeg taget endnu en lægetimeout, da jeg var ved at tabe kampen 5-6 i andet sæt.

- Men i mange af hendes egne kampe kan man jo se, at hun tit selv spiller med sportstape om benene og tager lægetimeouts - og det er helt normalt. Jeg begynder ikke at spekulere i, om hun gør det med vilje eller ej, siger Dayana Yastremska ifølge DR.

Danskeren lod sig ikke gå på - hun slog sig videre til tredje runde med en sejr på 7-5, 7-5. I andet førte Yastremska med 3-0. Nu venter Ons Jabeur fra Tunesien, der er nummer 78 på verdensranglisten. Caroline Wozniacki indtager pt. en 36. plads.

