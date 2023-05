Fik Tesla stjålet: Stjernes mor truet med våben

Nick Kyrgios fik på dramatisk vis stjålet sin Tesla ved sine forældres hjem, inden han selv var med til at stoppe gerningsmanden

Der udspillede sig mandag morgen et større drama hos familien Kyrgios.

Her fik han den australske tennisspiller stjålet sin Tesla under et besøg i sine forældres hjem i Canberra.

Det rapporterer lokale australske medier tirsdag ifølge Reuters.

Dramaet tog sin begyndelse omkring klokken 8.30 lokal tid, da der pludselig blev banket på.

Her var det stjernens mor, der åbnede døren til synet af en mand iklædt maske og sort tøj. Han præsenterede sig som 'Chris', inden han truede hende med en pistol.

Gerningsmanden ville have nøglerne til sønnens grønne Tesla, og Norlaila Kyrgios skulle vise ham, hvordan man startede den.

Derfor fulgte stjernens mor med ud til bilen, mens våbnet pegede i retningen af hende. Men da den 32-årige mand satte sig ind på førersædet, så hun ifølge politiets rapport sit snit til at løbe tilbage til huset for at råbe om hjælp.

Herefter kom Nick Kyrgios og hans manager hende lynhurtigt til undsætning og fik ringet til politiet.

Nick Kyrgios ligger aktuelt nummer 26 på ATP's verdensrangliste. Foto: Sandra Sanders/Ritzau Scanpix

Sporede gerningsmanden

Den 28-årige tennisspiller hjalp endda politiet med at finde frem til gerningsmanden, da han via en app på sin telefon kunne følge med i, hvor bilen kørte hen.

Kyrgios skulle endda også have brugt appen til at sænke farten på køretøjet, så den maksimalt kunne køre 80 kilometer i timen.

Det medførte, at politiet efter en intens jagt til sidst fik stoppet den 32-årige, der efterfølgende blev anholdt og tirsdag er mødt op i retten.

Nick Kyrgios' mor slap uden fysiske men, men skulle ifølge medier have været rystet efter episoden.

Tennisspilleren har endnu ikke selv kommenteret situationen.

Kyrgios kommer til København 24. maj, hvor han møder Holger Rune i en opvisningskamp i Royal Arena.