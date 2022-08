Finaleklar Tsitsipas trækker sig fra double med Holger Rune

Den græske verdensstjerne Stefanos Tsitsipas er klar til finalen ved den store ATP 1000-turnering i Cincinnati efter en sejr på 7-6, 3-6, 6-3 over verdensetteren Daniil Medvedev fra Rusland natten til søndag dansk tid.

Desværre sker grækerens avancement på bekostning af den danske tennisspiller Holger Rune, som kort efter Tsitsipas' sejr skulle have spillet semifinale i double med den græske verdensstjerne.

Tsitsipas og Rune trak sig fra semifinalen, hvormed sejren går til Tim Puetz fra Tyskland og Michael Venus fra New Zealand uden kamp.

Der var ingen officiel udmelding om afbuddet til semifinalen fra hverken arrangør eller den dansk-græske duo. Det er dog ikke unormalt, at par trækker sig fra double, hvis en af spillerne i konstellationen er nået langt i single.

Single er langt mere prestigefyldt end double i tennis, og med Tsitsipas' udsigt til en finale i single har han sandsynligvis vurderet, at alle kræfter - både fysisk og mentalt - skulle bruges der.

Stefanos Tsitsipas triumferer her efter sin sejr over Daniil Medvedev natten til søndag dansk tid. Foto: Susan Mullane/Ritzau Scanpix

Havde Rune og Tsitsipas stillet op til doublesemifinalen, risikerede grækeren at nå op på at skulle spille fire kampe inden for et døgns tid i tilfælde af sejr sammen med Rune.

Holger Rune har selv oplevet at skulle prioritere sine kræfter på samme måde. Ved årets French Open vred han lidt om på foden i sin første runde i single. Det fik ham til at trække sig fra doubleturneringen, da han ikke turde at spille på to heste. Han endte med at nå kvartfinalen.

I doublefinalen søndag i Cincinnati møder Tim Puetz og Michael Venus det amerikanske makkerpar Rajeev Ram og Joe Salisbury.

Doublesemifinalen mellem Tsitsipas og Rune og Puetz og Venus skulle have været spillet umiddelbart efter singlesemifinalen mellem Tsitsipas og Medvedev.

Både semifinalen mellem Tsitsipas og Medvedev og semifinalen mellem kroatiske Borna Coric og britiske Cameron Norrie blev forsinket på grund af regn.

I den anden semifinale vandt Coric over Norrie 6-3, 6-4. Dermed møder Tsitsipas kroaten i finalen.

