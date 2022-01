Finder de nu sammen?

Holger Rune har åbnet for muligheden for en dansk mixed double med Clara Tauson. Hold kæft, det ville være sjovt, siger ekspert

Det er 35 år siden Danmark sidst havde en mixed double med i en grand slam-turnering, men nu er muligheden der måske igen.

Holger Rune har på sin Instagram-side teaset for et samarbejde med sin med-komet på kvindesiden, 19-årige Clara Tauson, og opbakningen til at slå pjalterne sammen er overvældende, hvis man spørger blandt de 110.000 følgere.

Udover viljen hos de to så kræver det nok et wild card, hvis de skal have adgang til så fin en turnering, men eftersom de nu begge er at finde i top 100 i single, så hjælper det gevaldigt på det.

Og det bliver hilst meget velkommen af TV2 Sports tennisekspert Tine Scheuer, der selv har opnået store bedrifter i netop den disciplin.

- Hold kæft, det ville være sjovt, udbryder hun. Jeg havde sagt ja med det samme.

- De kender hinanden, og de er begge gode, lyder det sikkert.

Michael Mortensen og Tine Scheuer-Larsen anno 1987, hvor de nåede hele vejen til semifinalen i French Open. Foto: Jørgen Sperling

Kæmpe oplevelser

Selv nåede hun nogle af karrierens højdepunkter ved at spille mixed double. Hun nåede næsten finalen i French Open 1987 og kvartfinaler i Wimbledon og US Open i 1986.

- Det er en af mine største oplevelser at gå i semi i French Open med Michael Mortensen. Vi har så gode minder om det.

Ridtet på Roland Garros gav sågar hende og makkeren en indlemmelse i Last 8 Club, som er et eksklusivt medlemskab, hvor man får speciel adgang til turneringen gennem resten af livet.

Udover al morskaben så er det også virkelig meget læring at hente, påpeger Scheuer.

- Der er mange kampsituationer, som man ikke kan træne, som du får her. Og så er det altså skide sjovt.

Hun fremhæver især, hvordan man lærer at holde hovedet koldt i pressede situationer samt flugtninger, serv og retur-spillet.

Derudover er der en ekstra bonus, som hun ser det:

- Der vil være et rigtig godt signal i det. Jeg er lidt træt af, at folk sammenligner dem, for vi skal bare nyde, at vi har dem begge. Vi har to fantastiske spillere.