Fint besøg til Holger: Pludselig dukkede Kronprinsen op

Holger Rune har fået ekstra opbakning, inden han senere tager imod Grigor Dimitrov i fjerde runde af Wimbledon. Kronprins Frederik har nemlig været forbi for at hilse på ham

- Det ser godt ud!

Sådan lød det fra Kronprins Frederik, da Ekstra Bladet kort fangede ham, efter at han havde hilst på Holger Rune ved Wimbledon-anlægget denne mandag.

Herefter listede han væk igen.

Danmarks bedste mandlige tennisspiller fik nemlig fint besøg på træningsbanen, inden han skal i aktion mod Grigor Dimitrov i fjerde runde af turneringen senere.

Her vil Kronprinsen også være til stede, og dermed er der lagt i ovnen til royal opbakning uden lige. Ekstra Bladet har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, der oplyser, at besøget foregår i privat regi.

Foto: Carl Emil Nielsen

Tidligere mandag

For kronprins Frederik er på plads i den 'royale box', viser billeder, der er taget af Reuters og AP.

Danmarks tennisstjerne Holger Rune spiller senere mandag, men inden da er der rig mulighed for Kronprinsen for at se tennis af høj klasse.

Blandt andet kan han se kampen mellem Novak Djokovic og Hurkacz - en kamp, der bliver genoptaget efter at være blevet afbrudt søndag aften, fordi det blev for sent.

