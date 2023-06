Flashback til nedtur: Tænkte på det lige inden

For et halvt år siden stod Holger Rune i præcis samme situation.

Efter fem drabelige sæt mod russiske Andrey Rublev, skulle kampen afgøres i en supertiebreak.

Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Holger Rune var foran 5-0 men endte med at falde sammen og tabe det nervepirrende opgør til allersidst.

Den oplevelse brugte da han aktivt, da han igen stod i samme situation mod Francisco Cerundolo i ottendedelsfinalen i Roland Garros.

- Jeg tænkte på det, da vi startede med supertiebreaken. Jeg sagde til mig selv, at jeg skulle gøre så meget som muligt anderledes, end jeg gjorde i Australien, fordi det gik ikke min vej.

- Jeg har lært en hel masse fra den kamp. Jeg har lært, at jeg skal tro på mit spil i de her situationer, fordi det er med at være modig og gå efter det. Spillere på det her niveau kommer ikke til at give dig noget.

- Jeg skulle ind og styre det og spille på mine præmisser. Og det synes jeg, at jeg gjorde en stor del af kampen. Jeg ville ønske, jeg gjorde det lidt oftere, siger Holger Rune på et pressemøde efter kampen.

Holger Rune, da han røg ud i ottendedelsfinalen til Andrey Rublev i Australian Open. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Strategien hjalp tilsyneladende og Holger Rune endte med at vinde kampen i fem sæt med cifrene 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 og 7-6 (10-7).

Onsdag skal danskeren igen i aktion, når han spiller kvartfinale mod norske Casper Ruud.

Kampen bliver spillet klokken 20.15 på Roland Garros' største bane, Court Philippe Chatrier.