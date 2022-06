Flere millioner i sigte: - Virksomheder tænker 'hold da op'

Med enorm sportslig succes følger ofte også store sponsoraftaler.

Holger Rune-lejren har allerede sikret sig mindst 20 millioner kroner i aftaler med Nike og ketchermærket Babolat.

Lige så hurtigt vejen går mod toppen af verdensranglisten, lige så hurtigt kan nye og endnu større aftaler til mange millioner også blive en realitet for den danske stjerne.

- Når Holger Rune har gjort det fantastisk som juniorspiller og nu begynder at brage igennem på seniorniveau op mod verdenstoppen, så kommer der en erkendelse og forventninger, der afføder en kommerciel interesse.

- Virksomheder tænker 'hold da op, hvis vi kan gøre noget nu og her i forhold til godt købmandskab', siger Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsøkonomi og sportsbranding ved Professionshøjskolen UCN, til Ekstra Bladet.

Med de vilde præstationer på gruset åbner der sig store økonomiske muligheder. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Parallel til Wozniacki

Den bedste danske tennisspiller nogensinde, Caroline Wozniacki, tjente millioner af kroner på præmiepenge, men især på sponsoraftaler.

- Wozniacki var – for at drage den parallel – et godt sportsprodukt, der blev et dominerende sportsprodukt set med danske briller. Der er det klart, at Holger Runes indtjeningspotentiale er meget stort, hvis han formår at komme op i samme liga over en lige så lang periode.

- Det afhænger også af, hvad hans tilgang til det er. Wozniacki havde en interesse i at stille op til rigtig meget og var også dygtig til det.

Kenneth Cortsen har opskriften klar for Rune-lejren.

- Jeg vil finde en balance mellem det kommercielle og det sportslige. Det vigtigste for ham lige nu i hans karriere er at etablere sig som et endnu stærkere sportsbrand målt på præstationer.

Rune tæskede verdensranglistens nummer fire, Stefanos Tsitsipas, mandag i French Open. Onsdag venter norske Casper Ruud i kvartfinalen.

Som bare 19-årig har Holger Rune allerede indkasseret adskillige millioner kroner - se beløbene på sponsoraftaler og præmiepenge her.